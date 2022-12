ERC renova l'executiva local de la Vall de Camprodon

Els militants d'Esquerra Republicana han escollit els integrants de. Aquesta engloba els municipis de Camprodon, Sant Pau de Segúries, Llanars, Vilallonga de Ter, Setcases i Molló. Està conformada per sis persones que representen diversos sectors, generacions, àmbits i municipis de la Vall.L'executivaesdevenir l'eina que ha de contribuir a resoldre els problemes principals dels veïns i les veïnes de la Vall de Camprodon, estar al costat de la gent, el teixit associatiu, els emprenedors i ser presents a tots els municipis de la Vall. També aposten per donar suport a tots els electes municipals de la Vall, treballar per aplicar polítiques socials i d'igualtat, contribuir en la transició ecològica, ser referents en donar suport a la cultura i a la recuperació de la memòria història i treballar des del Ripollès per assolir la independència de Catalunya.La nova executiva local de la Vall de Camprodon està formada percom a president;com a secretària d'Organització i de les Dones;com a secretari de Finances;com a secretària d'Imatge i Comunicació i de Política municipal;com a secretari de Ciutadania icom a secretària de Transició Ecològica.