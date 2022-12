Camprodon recull 1.500 euros per a «La Marató»

La Marató de TV3 esdevé, des de ja fa molts anys, la icona solidària de Catalunya cada desembre. Enguany, el tema central era la salut cardiovascular.i, com a cada edició, va organitzardirigides a tota la ciutadania i que es van celebrar al llarg del mes de desembre.En el marc del mercat de Nadal es va celebrar una ballada de sardanes al Pavelló Vell, que va agrupar unesque van gaudir durant la tarda d'escoltar o ballar les sardanes que va tocar la Cobla Principal de la Bisbal.D'altra banda, aquest passat cap de setmana es van ajuntar dues activitats. La primera anava dirigida als més petits, i és que l'Espai Cultural Cal Marquès va acollir, una forma ben diferent d'explicar històries. D'altra banda, diumenge al matí es va dur a terme una caminada fins a Torre Cavallera on esperava un. A més, tots els assistents es van endur un mocador commemoratiu de l'ocasió. També ahir es va acabar la, les obres provenien de donacions fetes per particulars i entitats.Des de la regidoria de solidaritat de l'Ajuntament afirmen que estan "satisfets amb la participació en les activitats per part de la ciutadania, algunes de les activitats són noves i han tingut una bona acollida". D'aquesta manera, la població ha aconseguit donar, de moment, més deen benefici de la salut cardiovascular.Si encara voleu ser partícips d'aquestes donacions, l'disposarà d'una guardiola solidària fins a final de mes. També es podran comprar tapaboques. El consistori agraeix a totes les persones i entitats col·laboradores que facin possible que hi hagi més investigació en un àmbit on "mai sabem quan ens pot tocar a nosaltres, per tant, contents de participar".