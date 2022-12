Ripoll organitza dues nits de festa per Nadal i Cap d'Any

L'Ajuntament de Ripoll organitza aquestes dates de Nadal dues festes per gaudir de dues de les nits més destacades de l'any: la nit de Nadal i Cap d'Any. La primera se celebrarà alel pròxim dissabte 24 de desembre a partir de dos quarts de dues de la nit i fins a dos quarts de sis del matí.Adrià Vila i Garciz seran els discjòqueis encarregats de posar la música de la nit de Nadal. Per aquest dia, l'entrada vali és per a majors de 18 anys. Les entardes es poden comprar aquí Per a la Nit de Cap d'Any, Ripoll ha apostat per un escenari més gran:. A partir de la una de la matinada i fins a les set del matí hi haurà música per celebrar l'entrada al 2023. Tres discjòqueis posaran música fins, pràcticament, veure sortir el sol. El preu de l'entrada és dei es pot aconseguir aquí . Aquesta nit, l'entrada és a partir de 16 anys i serà necessari presentar un permís parental en cas de ser menor.