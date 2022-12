​Insten al govern a pressupostar per al 2023 el nou edifici de l'escola de Sant Joan de les Abadesses

Aquest dimarts, en una sessió ordinària de la Comissió d'Educació on va assistir l'alcalde de Sant Joan de es Abadesses, Ramon Roqué, i la regidora d'Ensenyament, Montserrat Tallant, tots els partits presents a l'actedels edificis d'Educació Infantil i Primària de l'Institut Escola Mestre Andreu a la Coromina del Bac, així com de tots els serveis que els hi correspon (sala polivalent-gimnàs, cuina menjador, patis...) en els pressupostos de la Generalitat corresponents aAquest era el primer punt de la proposta, que en tenia un segon en el qual es demanava, que hauria fet que la construcció hagués començat el 2023. Aquest segon punt va ser aprovat pels mateixos partits, de qui depèn del Departament d'Educació, que es va abstenir. ERC havia presentat una esmena a la proposta per tal que aquests tràmits s'iniciessin, però l'esmena ha estat rebutjada per la resta, que defensaven que s'havia de prioritzar i acabar l'Institut-Escola pel bé del projecte i els infants.La diputada del PSCva defensar que "per culminar el projecte, cal que els edificis de Primària i Infantil estiguin a la Coromina del Bac, no es pot demorar més". Per la seva banda,, de Junts per Catalunya assenyalava: "És una injustícia que no s'hagués acabat en el seu moment. Un Institut-Escola segregat no té cap mena de sentit, ni urbanístic ni pedagògic". També va defensar la proposta En Comú Podem, que va incloure la construcció dels edificis en el pacte dels pressupostos de 2022, tot i que no s'ha complert. En va parlar el seu diputat a la comissió,: "No podíem acceptar una esmena que el que vol és, una vegada més, retardar aquest projecte que nosaltres i tots els grups que hem signat la proposta trobem molt important.