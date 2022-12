Molló instal·la càmeres per controlar l'incivisme de residus

Des de fa unes setmanes que ja funcionen les càmeres de videovigilància als compactadors de Molló. Tal com es va decidir en els, s'han instal·lat càmeres en aquesta zona per evitaramb relació a la gestió dels residus.Les càmeres permeten identificar conductes incíviques o contràries a l'ordenança de residus com arao compactadors, abocar residus especials que van a la deixalleria, subjectes que no tenen domicili o activitat al municipi i que no tenen dret a fer ús del servei, o tirar deixalles en el contenidor que no toca. D'aquesta manera es pot identificar l'infractor/a i sancionar-lo.Durant les setmanes vinents s'informarà els infractors i no se sancionarà, però quan entri en vigor la nova ordenança reguladora de la recollida i bona gestió dels residus se sancionarà amb imports que van des dels. En cas que la infracció sigui greu la multa serà de, i per infraccions molt greus la sanció pot anar delsD'aquesta manera,d'alguns ciutadans, i aconseguir una millor gestió dels residus, que ha de comportar millores ambientals (foment del reciclatge) i millores econòmiques (menys hores de neteja per part de la brigada i menys costos de gestió de residus a abocador).