Més espai i millors prestacions

Aquesttindrà lloc la inauguració del nou tanatori de Sant Joan de les Abadesse. Després des, l'equipament obrirà les portes aquest cap de setmana. La inauguració comptarà amb la presència de l'alcalde, Ramon Roqué; el conseller delegat d'Àltima, Jordi Viñas; i el gerent d'Àltima al Ripollès, Juan Catalán. Així mateix, amb motiu de la posada en marxa del tanatori, i prèviament a l'inici de l'acte inaugural, el mossèn de Sant Joan de les Abadesses, Félicien Mbonigaba, farà la benedicció del centre.Situat al costat del cementiri municipal, el nou tanatori, ha estat possible. Ha estat construït i gestionat per Àltima , i prendrà el relleu a les instal·lacions actuals del carrer Manigosta, amb l'objectiu de garantir un servei integral, proper i de qualitat des d'un edifici modern, sostenible i confortable, que permetrà dur a terme tot el procés funerari. Durant l'acte d'inauguració, que estarà obert a tota la població,El nou tanatori oferirà millors prestacions per als seus usuaris. La sala de vetlles tindrà, amb una porxada coberta exterior, i serveis privats com bany, guarda-roba i zona de refrigeris. A més, el tanatori disposarà d'un oratori multiconfessional (on s'hi podran celebrar actes de comiat de tipus religiós o laic) amb capacitat per aEn total, l'equipament té una superfície construïda de, en planta rectangular, sobre un solar de 660 m². A l'exterior, disposarà d'un aparcament per als usuaris (amb un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics) i de zones enjardinades. Prestarà servei principalment a Sant Joan de les Abadesses i a altres poblacions properes, com Vallfogona, Sant Pau de Segúries i Ogassa.