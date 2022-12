L'institut Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses, guardonat al Festival Acocollona't 2022

El festival de cinema de terror de Girona Acocollona't ha posat el punt i final a laaquest cap de setmana a l'auditori. L'acte ha servit per entregar els premis dels millors curts de terror que participaven en el festival. L'holandèsha aconseguit el primer premi amb Gnomes. Es tracta d'una obra que ha estat fent al llarg de cinc anys. El jurat ha destacat que el curt sigui "fresc, divertit, 'gore' i autèntic".El segon premi ha estat pel curt Heleno de. Es tracta d'una crítica esbojarrada del masclisme amb un to irònic "que es torna completament hipnòtic", segons recull l'acta del jurat. A més, s'ha fet una menció especial a La Masia de Víctor Català, que s'ha emportat el premi del públic d'aquest 2022, i a El semblante dea.A banda de l'entrega dels premis, l'acte d'aquest dissabte també ha servit per projectar lade la competició Acocoexprés i la desena de treballs de l'Acocotut, el concurs de curtmetratges per a centres educatius de la demarcació de Girona.el premi d'enguany s'ha repartit 'ex-aequo' pels alumnes de 4t d'ESO de l', que presentaven Terror escolar i els de l'institut Salvador Sunyer de Salt amb El sacrifici. El jurat ha destacat "la qualitat de totes les obres" presentades pels centres.En la categoria de l'Acocoexprés, el guanyador ha estat Albert Portal amb 'Revelacions 3'. El jurat destacat que "tanca una trilogia fantàstica" que s'ha narrat en exclusiva en aquest concurs de curtmetratges i juga amb "elements periòdics del gènere fantàstic i el metacinema". El segon premi ha estat peramb La presència. L'acta del jurat remarca que és una "versió molt nostrada i maternal" del clàssic de terror Paranormal Activity.