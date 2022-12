​Ripoll instal·la deu contenidors de potassa per a la ciutadania

Un any més, l' Ajuntament de Ripoll ha instal·lat contenidors de potassa a diferents punts de la vila, ara que comença a glaçar a les nits, per tal que la ciutadania en pugui fer ús. Tot i que la Brigada Municipal s'encarrega de la distribució de sal a la via pública del municipi,(per col·locar al carrer just davant de casa seca o bé per escampar en espais molt concrets on es detecta perill de patinar).Aquest desembre ja s'han col·locat un total de 10 contenidors a les• Barri de Vista Alegre (al costat de la parada d'autobús)• Barri de Sant Pere (al costat de la pujada de l'aparcament del cementiri)• Hostal de Llaés• Coll de Beví (carretera de Llaés)• Estació d'autobusos• Plaça de l'Ajuntament• Aparcament d'Ordina• Plaça Vila de Prada• Font d'Engordans• Plaça Boixadós i MestreEls contenidors de sal són de plàstic de color groc i tenen. Consten d'una obertura a la part superior que serveix de fàcil accés per recollir la sal del seu interior. Des de l'Ajuntament es demana ferde la potassa i s'espera que aquesta mesura pugui ajudar als veïns/es que ho necessitin.