Sant Joan celebra aquest cap de setmana el tradicional aplec de Santa Llúcia

Santa Llúcia de Puigmal, amb referència des del 913

Sant Joan de les Abadesses viurà una de les seves tradicions prenadalenques aquest pròxim diumenge 11 de desembre amb l', a la parròquia de Santa Llúcia de Puigmal. La trobada téi reuneix vilatans i vilatanes de la vila, però també de pobles del voltant com, ja que tots tenen senders per arribar-hi. Es tracta d'una activitat organitzada per la Parròquia de Sant Joan de les Abadesses i els Pabordes de Santa Llúcia, amb la col·laboració de l'Ajuntament.Durant l'aplec hi haurà una audició de sardanes amb la, que tocarà abans i després de la missa, que es farà a les 12 del migdia. Per tal de col·laborar amb la festa, entre sardana i sardana es farà una rifa i es posaran a la venda ciris amb l'estampa de la santa. Durant l'aplec hi haurà coca, llangonissa i vi dolç per a tothom.Tot i que la trobada té un origen religiós que encara conserva, l'entorn privilegiat i les activitats que s'hi fan l'han convertit enL'Aplec de Santa Llúcia de Puigmal és un moment ideal per conèixer aquesta església romànica, que està tancada la resta de l'any, tot i que es pot visitar virtualment en 3D des del portal ripollesturisme.cat . L'any 1167 va tornar a ser consagrada pel bisbe de Vic Pere Redorta, i va perdre la seva independència parroquial al s. XV, passant a ser sufragània de l'església de Sant Joan de Vallfogona i, a les darreries del segle XIX, va acabar depenent de l'església de Sant Joan de les Abadesses.