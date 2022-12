L'Skibus connecta Vallter i la Vall de Camprodon amb transport públic

ha iniciat la temporada d'esquí aquest cap de setmana i la possibilitat d'arribar a l'estació en bus des dels pobles de laja fa unes quantes temporades que és disponible, aquest any també hi és present.En aquest cas, l' Skibus surt de Girona cada dissabte, diumenge i festiu de gener, febrer i març a les 7:00h del matí i fa la primera parada a la Vall, concretament a Sant Pau de Segúries a les 8:10 h, passa per Camprodon a les 8:20 h, per Llanars a les 8:25 h, Vilallonga a les 8:35 h, Setcases a les 8:40 h per arribar a Vallter a les 9:00 h en punt. La baixada s'inicia a les 16:00 h des de Vallter de manera que no es perd temps en embussos a la pujada ni a la baixada. La venda anticipada es pot fer a www.teisa-bus.com i aquesta és l'única via que en reserva la plaça al bus, en cas de no tenir reserva les places seran sota disponibilitat immediata.Les tarifes i els detalls es poden consultar aquí