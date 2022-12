Sortejos, jocs i activitats: Ripoll batega per Nadal

Sorteig entre el comerç local

Parc de Nadal repartit pel centre

Activitats culturals

Calendari d'activitats del Ripoll batega per Nadal Foto: Ajuntament de Ripoll

Aquesta setmana s'ha presentat la campanyad'aquest 2022, que inclou tots elsde proximitat que es duran a terme durant aquest mes de desembre i les festes nadalenques. Unes accions que ja han donat el seu tret d'inici amb la Fira de Nadal i de la Joguina Artesana que s'ha dut a terme fins aquest dimarts.Des del, les compres als establiments comercials o de serveis de Ripoll tenen premi. Quan s'hagi fet una compra, només cal que es demani el, s'escrigui el nom i telèfon al darrere i es dipositi a la bossa gegant que està ubicada a la plaça de l'Ajuntament. Finalitzat el termini, es farà un sorteig entre tots els tiquets i hi haurà tres premis, en forma de vals deper bescanviar als comerços col·laboradors de Ripoll.Per facilitar que la gent amb mobilitat reduïda o les persones grans puguin dipositar el tiquet sense haver-se de desplaçar fins a la bossa gegant del centre, s'han repartit unes urnes a les farmàcies del barri de l'estació i de la carretera de Barcelona on també es podran deixar.A banda,en format talonari, per tal que puguin gastar uns vals en els diferents establiments col·laboradors des del 22 de desembre i fins al 7 de gener. L'any passat, van suposar 7.800 € repartits entre 121 establiments.Aquest any a Ripoll s'organitza un Parc de Nadal que s'ubicarà ade la vila, entre el, amb diferents jocs i experiències per als més menuts que s'aniran concretant a mesura que s'acosti la seva data d'inici. És una alternativa al Ripijoc, que compta amb més dies d'activitats.Pel que fa als actes culturals que es proposen per aquestes dates, cal destacar el, que es durà a terme el diumenge 18 de desembre a partir de les 18 h al Teatre Comtal. També es farà laque organitza el Consistori Infantil, amb xocolatada inclosa, prevista pel dimecres 21 de desembre a partir de les 17.30 h a la plaça de Sant Eudald.tornen amb molta força i ho fan amb tres funcions d'"El naixement del Salvador o la Redempció de l'esclau", que es faran el 25 de desembre a les 19.30 h; el 26 de desembre a les 18 h; i el 27 de desembre també a les 18 h, al Teatre Comtal. Les entrades anticipades es podran adquirir a partir del 16 de desembre al Museu Etnogràfic.Per Cap d'Any, la Comissió de Festes està preparantper iniciar el 2023 amb molta festa, mentre que el dia 1 de gener a l'església de Sant Pere hi actuarà la coral Capella de Santa Maria des de les 17.30 h. El 3 de gener arribaràa la Sala Eudald Graells i la tarda del dia 5, ben puntuals com sempre,. Es mantindrà el format de l'any passat amb l'entrega de les cartes al Claustre, ja que va ser molt ben valorada per la ciutadania.