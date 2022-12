Dies, horaris i activitats

Nadal ja és a tocar i ho demostren les fires i mercats que durant aquests dies s'instal·len a tot Catalunya. Al Ripollès no serà menys i una de les més importants estarà ubicada a Ripoll. Es tracta de laque enguany recuperen la normalitat després de dos anys amb mesures anticovid.La Fira de Nadal de Ripoll se celebrarà des d'aqueste. Enguany, el certamen organitzat per Ripoll Comerçi estarà situat al carrer Sant Pere, plaça Sant Eudald, plaça de la Lira i plaça Gran. Els horaris d'obertura seran de les, menys el dimecres que la fira es tancarà a les 19 h.Entre les activitats més destacades hi ha, precisament, desenes de. A més també durant tots els dies hi haurà inflables a la plaça de la Llibertat. Atraccions ecològiques a la plaça de Sant Eudald i parades de joguines a la plaça de la Lira, a més de tallers infantils.Una de les activitats més destacades seràamb passejades de camells pel recinte firal. El campament estarà ubicat a l'edifici de Can Vaquer i s'hi podrà accedir durant els quatre dies de fira. També es podran veure els gegants de Ripoll en una cercavila el dimarts a les 13 h.Durant la fira, també hi haurà diverses demostracions. Es podrà descobrir com es reparen sabates, bones praxis de perruqueria de gossos, neteja de butaques i radiadors o demostracions de productes gastronòmics com creps.Pel que fa a la música, hi haurà una cercavila de grallers el dissabte a les 19:30 h. La Fira també comptarà amb concerts com el delde Torelló el dilluns a les 18 h, undiumenge a la mateixa hora o l'animació infantil dedimarts a les 17 h a l'escenari de la plaça de la Lira.