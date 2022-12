​Nou de cada deu turistes que visiten el Pirineu de Girona són catalans

Les pistes de Vallter 2000 Foto: ACN

Més de 200 km de superfície esquiable

Entre el 70% i el 90% dels turistes que visiten el Pirineu de Girona són nacionals i prop d'un 85% pernocta a la mateixa demarcació. En concret, les comarques de la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà són les més demandades. Aquestes són les principals dades de l'estudi que s'ha presentat aquest dijous a Camprodon, durantSegons l'estudi sobre patrons de mobilitat, els excursionistes predominen a les comarques de la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa. Pel que fa a les pernoctacions,, amb una mitjana d'entre 1 i 2 nits. El vicepresident segon del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineus,, ha subratllat que cal ampliar encara més aquestes pernoctacions i, sobretot, recuperar de nou el turisme estranger. "Durant la pandèmia, hem hagut de fiar la temporada al turisme de proximitat i queda molt camí per recórrer per captar més turisme", ha explicat durant l'acte d'aquest dijous a Camprodon.En relació a l'estudi, ha subratllat que les dades es van recollir abans de la pandèmia i, per tant, serà una eina "molt útil" a l'hora de planificar les futures promocions. En aquest sentit, s'ha mostrat optimista tot dient que "les dades no son gens dolentes, son encoratjadores, sobretot ara que s'està a les portes de rematar la temporada amb el pont de la Puríssima", ha dit.De l'1 de gener al 31 d'octubre han arribat a la demarcació de Girona un total de, que han generat 25.463.239 pernoctacions. En comparació amb l'ocupació registrada en el mateix període de 2019, la destinació ha experimentat un creixement global del 7,7% pel que fa al nombre de turistes, i un increment global del 3,4% pel que fa al nombre de pernoctacions en les diverses tipologies d'allotjaments turístics oferts.Pel que fa al Pirineu de Girona, en els deu primers mesos de 2022, ha rebut 907.299 turistes, que han generat. En comparació amb l'ocupació registrada en el mateix període de 2019, les destinacions de muntanya gironines han experimentat un decreixement del 8% en el nombre d'arribades i una disminució del 4,5% pel que fa a les pernoctacions. En aquest cas, cal posar en relleu que, durant el primer trimestre del 2022, es van mantenir les restriccions d'aforaments per l'arribada de l'òmicron, i això va condicionar els desplaçaments. Tan sols en aquest període les pernoctacions van caure un 35% en comparació amb els tres primers mesos de 2019. Però, a partir del mes d'abril i fins a aquest octubre, aquesta tendència s'ha revertit i en set mesos les pernoctacions s'han incrementat un 5,6% respecte al mateix període de 2019.Les estacions d'esquí del Pirineu de Girona, amb més de 200 quilòmetres de pistes,, la senyalització i la seguretat. També s'han optimitzat les botigues en línia i les aplicacions mòbils i s'amplien les propostes d'activitats per les festes de Nadal i les experiències a la neu més enllà de l'esquí. La primera a obrir temporada serà la Masella , que ja obrirà aquest divendres. Altres com La Molina Guils Fontanera ho faran aquest dissabte, mentre que Vallter encara no té data d'obertura de pistes.