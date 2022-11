La gestió de l'Hospital de Campdevànol, entre les millors d'Espanya

L' H ospital de Campdevànol ha estat guardonat amb el premi, en la categoria d'hospitals petits. El certamen, que s'ha celebrat aquest dimarts a Madrid, està organitzat per la consultora IQVIA , i la valoració que està basada en indicadors objectius de qualitat assistencial, funcionament i eficiència econòmica obtinguts a partir de dades que es registren de manera habitual. L'edició d'aquest any ha tingut una participació de record deL'Hospital de Campdevànol ha estat reconegut en la categoria d'hospitals petits,, amb el premi de millor Gestió Hospitalària Global, que engloba totes les àrees assistencials, d'aquí al fet que sigui un dels premis més importants., gerent de l'Hospital de Campdevànol, ha volgut recalcar que aquest premi "és gràcies a l'esforç i treball de tots els professionals de la institució, perquè sense ells no s'hagués aconseguit".L'Hospital de Campdevànol ha estat guardonat diverses vegades als Premis Top 20, però es dóna el cas que, el passat mes d'octubre, també va obtenir el primer premi per Processos Quirúrgics en el certamenL'Hospital de Campdevànol és l'hospital comarcal del Ripollès i dóna servei a una població de referència de més de. L'Entitat va ser fundada el 1920 i des d'aleshores vetlla per les necessitats de salut dels habitants de la comarca, amb l'objectiu d'assolir resultats d'excel·lència en els àmbits de la salut i la dependència.Des de 1983, any en què l'Hospital de Campdevànol va ser acreditat per formar part del sistema sanitari català com a hospital comarcal, ofereix serveis concertats amb el CatSalut. Actualment, l'Hospital està acreditat com a centre d'atenció hospitalària aguda i com a centre d'atenció sociosanitària. A part de l'Hospital mateix, la Institució gestiona els Centres d'Assistència Primària (CAP) de Campdevànol i Ribes de Freser, i els consultoris locals de Campelles, Gombrèn, Pardines, Planoles, Queralbs i Toses.