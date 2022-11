​Campdevànol recupera l’antiga església parroquial de Sant Cristòfol

L’església de Sant Cristòfol de Campdevànol, ubicada al costat del cementiri municipal, i que data del, ja torna a lluir. Després de, el passat diumenge es va obrir de nou al públic en un acte que va incloure la benedicció del temple, una actuació musical i un petit vermut per a tots els assistents. La inversió que s’ha fet en una de les esglésies més icòniques de Campdevànol, i que va ser declarada Bé Cultural d’Interès Local, ha estat de, subvencionada per la Diputació de Girona . Només queda pendent una darrera fase, amb la consolidació de les capelles que hi ha al temple.La rehabilitació de l’església de Sant Cristòfol, que antigament era l’església parroquial, era, sobretot pel mal estat que presentava, ja que requeria una actuació urgent si no es volia perdre aquest patrimoni. La primera fase, el 2018, va consistir en la consolidació de l’estructura de tot l’edifici. Tot seguit va venir una segona fase d’obres, que es va centrar a rehabilitar el campanar amb un doble objectiu: preservar el conjunt històric i garantir la seguretat als visitants del cementiri. La tercera fase és la que ha donat més llum al temple, ja que ha consistit en la neteja i consolidació dels murs interiors i en la pavimentació del terra.D’aquesta manera,. Segon l’alcaldessa de Campdevànol,, “hem recuperat part del patrimoni històric del nostre municipi i concretament un dels temples més estimats i emblemàtics de Campdevànol”.L’església de Sant Cristòfol va ser consagrada l’any 1701, i va substituir a la Vella com a església parroquial. Ho va ser durant poc temps, ja que al 1885, ho va passar a ser l’església, també de Sant Cristòfol, ubicada dins el nucli urbà. Just al costat s’hi va fer un edifici que era la rectoria, que encara es conserva. Tot apunta que l’actual cementiri va néixer junt amb la construcció de l’església: i com són les coses que, la funcionalitat de l’església va desaparèixer molt d’hora, i en canvi la del cementiri encara perdura.