Gairebé 300.000 euros per a la tercera fase de la rehabilitació de la Colònia Llaudet

L'interior de la reforma de la Colònia Llaudet Foto: Ajuntament de Sant Joan les Abadesses

La família Llaudet aportarà màquines i documentació per al museu

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha rebut una subvenció de 280.650 euros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana per a la tercera fase de rehabilitació de la nau de la Colònia Llaudet que acollirà un centre d'interpretació d'aquest nucli industrial, un espai de cotreball per a emprenedors, sala de reunions i un aparcament exterior, entre d'altres. L'ajuda s'emmarca en el(PIREP).La subvenció permetrà acabar la tercera fase destinada a fer. Les dues primeres fases es van centrar en la consolidació, rehabilitació i reforç de l'estructura de l'edifici així, com la creació de l'aparcament, finalment, en una quarta fase es farà la museïtzació de l'espai. En total, la inversió de totes les actuacions i fases serà superior al milió d'euros, dels quals l'Ajuntament només n'haurà de posar un 10%.Per poder tirar endavant el projecte, a més d'aquesta última ajuda del PIREP,a través del programa PECT (Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial) gestionats a través de la Diputació de Girona, del mateix Incasòl, del Pla de sostenibilitat turística del Ripollès - PLANES gestionat pel Consell Comarcal del Ripollès i de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. El PIREP i el PLANES formen part dels Fons NextGenerationEU de la Unió Europea i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El projecte serà una realitat durant el pròxim curs 2023-2024.Amb el Museu de Llaudet es vol identificar Sant Joan de les Abadesses amb. El centre d'interpretació de la indústria tèxtil combinarà eines, màquines i estructures i també audiovisuals, per entendre els processos que s'hi feien.Fa unes setmanes la família Llaudet va aportar un fons documental i de maquinari a l'que dona testimoni de l'activitat i la vida que hi havia a la fàbrica, creada a finals del segle XIX i que la família va comprar el 1924. El concepte de colònia industrial, molt propi de la revolució industrial a Catalunya, està associat a la força de l'aigua del riu Ter i també a la recerca d'una força obrera, sobretot femenina.