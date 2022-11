Ripoll renova la senyalització de les rutes escolars

Els senyals secundaris que també s'han col·locat Foto: Ajuntament de Ripoll

La nova senyalització de les Rutes Escolars de Ripoll ja està col·locada., ja que pel pas del temps s'havien malmès. També s'ha aprofitat el canvi per fer el seu. Els panells mostren el mapa de Ripoll, indiquen en quin punt es troba l'infant i quina és la ruta a seguir per arribar a la seva escola.Aquests punts informatius es reforcen ambque indiquen, segons el color de la seva fletxa, quin camí cal seguir per arribar a l'escola (cal recordar que cada escola de Ripoll té un color designat). Així, els infants de l'escola Vedruna s'identifiquen amb el color groc, els del Maragall amb el verd, els dels Salesians amb el blau i els del Tomàs Raguer i el CEE Ramon Suriñach amb el vermell.Els nou punts on estan situats els panells informatius són: just davant de l'entrada principal de l'escola Vedruna; a l'encreuament entre la carretera de Ribes i el carrer Canarons; al carrer Progrés, just al costat de l'estació d'autobusos; a la plaça Vila de Prada; a la carretera de Barcelona, davant de l'edifici de la Torre; a l'entrada de l'escola Joan Maragall; a la plaça de l'1 d'Octubre, al costat del Galliner (davant l'entrada dels Salesians); a la carretera de Sant Joan al costat del Casal Cívic Centre; i a l'entrada principal de l'escola Tomàs Raguer.Cada curs, li fer entrega d'un mocador que es pot penjar a la motxilla als nens i nenes que aniran a peu a l'escola. Aquest element indica a quin centre educatiu va l'infant i permet que veïns i veïnes puguin saber a quina escola pertany cada infant en cas que el trobin perdut pel carrer.Al projecte de les Rutes Escolars hi participen els centres educatius de Ripoll i està promogut per l'Ajuntament. Aquestes rutes, amb la tranquil·litat de les famílies de saber que el camí està senyalitzat i que l'entorn, com són veïns i comerciants, poden oferir, si cal, la seva ajuda.És una iniciativa que va néixer ambespecialment en les hores d'entrada i sortida d'escola, augmentar la seguretat viària i conscienciar als infants de la importància d'utilitzar alternatives als vehicles de motor.