La Setmana Europea de Prevenció de Residus descobreix la gestió de les aigües i residus del Ripollès

Xerrades informatives

El Consell Comarcal del Ripollès , al costat dels ajuntaments i l'Agència de residus de Catalunya, esmerça molts recursos per augmentar la quota de recollida selectiva amb la voluntat d'augmentar el reciclatge i aconseguir un Ripollès més net. Juntament amb això, també vol fer molt èmfasi en la necessitat d'actuar en origen i reduir la generació de residus. És per aquest motiu que, com cada any, la corporació s'ha adherit a la commemoració de la, que organitza el món local i regional de la Unió Europea, amb el suport del programa LIFE+ de la Comissió Europea.Aquest cicle d'activitats organitzades arreu del continent buscai la política de la Unió Europea i dels seus estats membres en aquesta matèria, fomentar accions sostenibles per reduir els residus, fer públiques les tasques dutes a terme pels diversos actors mitjançant exemples concrets de reducció de residus i fer canviar el comportament quotidià dels europeus.Enguany, per contribuir a conscienciar la població, el Consell Comarcal del Ripollès ha volgut fer més visible als ulls de la ciutadania la gran quantitat de residus que generem al dia a dia. És per això que, a més d'un seguit de xerrades de conscienciació a diversos pobles de la comarca.Pel que fa a la, els participants han pogut veure a primera línia com es tracta l'aigua del clavegueram des que arriba a la planta fins que s'allibera a la llera del riu, un cop neta. Tot això, seguint fase per fase totes les instal·lacions i descobrint els procediments que s'hi apliquen. La visita ha permès satisfer la curiositat de persones que, malgrat haver vist l'equipament per fora, en desconeixien el funcionament.A la, els participants n'han descobert les instal·lacions i el funcionament. Però, especialment, allò que els ha cridat més l'atenció ha estat poder veure l'operativa que s'hi desenvolupa tan bon punt hi arriba un camió carregat d'una de les fraccions de la recollida selectiva. Això inclou el pesatge dels residus, el traspàs a la sitja i la compactació. Unes operacions que permeten optimitzar els viatges per portar cadascun dels residus a les plantes de reciclatge corresponent.Les visites han inclòs el transport gratuït amb autobús fins a cadascuna de les plantes i un obsequi per als participants, gentilesa del consell comarcal i de les empreses concessionàries dels serveis: Cadagua, en el cas de la depuradora, i l'UTE Ripollès pel que fa a la planta de transferència. També s'ha obsequiat els participants amb un petit esmorzar de germanorParal·lelament a les activitats dutes a terme en aquestes instal·lacions, el Consell Comarcal del Ripollès també ha dut a terme un seguit deper explicar com prevenir la generació de residus i augmentar el percentatge de reciclatge. Ha estat per part de l'agent cívic de medi ambient de la corporació. D'una banda, s'han fet xerrades de caràcter més didàctic a les escoles de la Zona escolar rural Vall del Ter. Concretament, a les escoles les Moreres, de Llanars; L'Esquirol, d'Ogassa; Els Pinets, de Sant Pau de Segúries; i La Daina, de Vilallonga de Ter.Pensades per a un públic més generalista i en col·laboració amb els ajuntaments, també s'han dut a terme sessions explicatives a Campelles i Vilallonga de Ter. Juntament amb aquestes, encara en resta una de pendent a la sala d'actes de l'Ajuntament Sant Pau de Segúries, dimecres, 30 de novembre, a dos quarts de set del vespre. Aquest tipus de xerrades tenen un component molt pràctic. A part d'explicar com s'han de separar les escombraries per fraccions i resoldre dubtes, es fa una demostració real de com s'hauria pogut reciclar el contingut d'una bossa d'escombraries de rebuig.