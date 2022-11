​Vallter i Vall de Núria preparen amb «optimisme» la nova temporada d'esquí

Una de les pistes de Vallter Foto: ACN

L'estació de Vall de Núria recentment nevada Foto: ACN

Al Port del Comte, preocupats per l'encariment energètic

La restauració fa ajustos per reduir la factura energètica

Les estacions d'esquí del Ripollès preparen amb "optimisme" la nova temporada d'esquí. Les enfarinades de paisatge dels últims dies confien que sigui la prèvia d'un any de nevades, un factor indispensable per a l'activitat.. "La venda de forfets de temporada està animada, més que altres anys", explica el seu director,. Serà un any sense restriccions de covid i també estarà marcat per l'encariment de l'energia. Un factor que preocupa al sector de la restauració. El president de l'Associació d'Hostaleria del Ripollès,, admet que s'estan fent ajustos, com ara obrir menys dies o menys hores, per "retallar energia d'on sigui".Falten pocs dies perquè les estacions d'esquí del Ripollès obrin de nou, sempre que les condicions meteorològiques acompanyin., amb mesures com la substitució gradual de canons de neu que necessiten menys aigua i energia. La fi de les restriccions també els permet recuperar espais com el pícnic.. L'objectiu és ampliar l'oferta per a públic familiar davant l'augment de la demanda de l'any passat. "Tothom vol aprendre a esquiar de 10 a 14 i ho volem aprofitar al màxim", afirma el director. La pandèmia, a més, ha despertat un major interès per les activitats de muntanya. "La gent vol sortir de la ciutat, fer esports a la muntanya i, quan ho proven, no poden parar", explica Joan Mas, director de l'escola Setcases Esquí que s'instal·la a Vallter aquest any.A nivell de restauració, també esperen tenir un "bon inici de temporada". El responsable d'aquest servei,, detalla que han hagut d'apujar els preus un 10% per la inflació i la crisi energètica, però han recuperat les plantilles d'abans de la pandèmia perquè les previsions son bones. "Ens preocupa que les famílies tinguin menys pressupost, però creiem que la gent espera poder viure una temporada amb plena normalitat i esperem que ens afecti el mínim possible", afirma., 2 euros en el forfet estàndard. Ara bé, el seu director ho minimitza tot recordant que el 2014-2015 van fer una "baixada dràstica" del cost del forfet perquè consideraven que hi havia coses a millorar. L'estació ha fet importants inversions des de llavors i ara, diuen, "es posen al nivell de preus" de fa vuit anys. Vall de Núria , les sensacions per aquesta temporada també són "molt bones". La responsable de relacions públiques,, explica que estan ja rebent moltes consultes de compra de forfets i de temporada. El tren cremallera reobrirà el 2 de desembre i l'endemà, l'estació de muntanya amb el Parc Lúdic i les activitats d'hivern. Si les condicions acompanyen, també obrirà l'estació d'esquí. Pel que fa a millores, continuen avançant en àmbits com l'eficiència energètica i la gestió de residus. Aquesta estació també ha, un euro més respecte a l'any passat.L'encariment del cost energètic és un dels factors que més preocupa aquesta temporada a l'estació del Port del Comte, gestionada per privats. El seu director,, explica que el preu de l'energia s'ha triplicat respecte a l'any passat. "Som una estació petita i costa de cobrir despeses", admet.. Concretament, 3 euros en el cas del forfet estàndard en temporada alta. "Som de les que conservàvem el preu cada any, però enguany ho hem apujat a la força" per l'augment de costos, afegeix.Si les condicions meteorològiques acompanyen, esperen obrir a finals de novembre o principis de desembre. Pel que fa a la demanda, afirma que la resposta local està essent molt similar a altres anys i a bon ritme. "La resta van molt més a última hora i esperen la primera nevada", precisa. L'estació ha continuat amb les millores per ser més sostenibles i eficients en àmbits com l'aprofitament d'aigua amb el desglaç i el sembrat de pistes per millorar l'estabilitat i manteniment de la neu, entre altres accions.El sector de la restauració també es prepara per a una bona temporada d'esquí per l'arribada de visitants que volen tornar a gaudir de la muntanya i la neu. L'encariment energètic, però, és el factor que més els preocupa. "Mirem molt les compres, les matèries primeres i al final s'haurà de repercutir al client", afirma el president de l' Associació d'Hostaleria del Ripollès . De mitjana els preus s'han apujat entorn d'un 9%, però cada cas és diferent, admet.Arran de la pandèmia el sector ha fet ajustos: "És un altre model, abans s'anava al bar quan un volia i ara s'hi va quan és obert". Barroso explica que, si bé s'han recuperat les plantilles d'abans de la pandèmia, el que s'ha fet és concentrar l'activitat i obrir aquelles franges que s'espera que hi hagi més clients. "Tenir el personal quan més falta fa i sigui rendible perquè, si no, no surt a compte", remarca. Estalviar el màxim d'energia és una altra prioritat. "No estem parlant de posar llums LED sinó d'apagar neveres, forns i escurçar torns de cuina, s'ha de retallar energia d'on sigui", afegeix.