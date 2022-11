Més de mig milió d'euros en cinc anys amb els pressupostos participatius de Ripoll

El 2020 es destina a la covid

Aquest 2022des de l'inici dels Pressupostos Participatius de Ripoll. Una iniciativa de l'Ajuntament que ha permès destinara projectes presentats, treballats i votats per la ciutadania. Aquests, ja s'han vist materialitzats en diferents obres i accions que s'han dut a terme o que es troben en execució.Cada any des del 2018que ha inclòs les fases de presentació de propostes, valoració tècnica, tallers, taules de treball i votacions. Totes han comptat amb molta participació ciutadana. A continuació, es detallen quins han estat els projectes que han vist la llum gràcies a aquests pressupostos:En la primera edició del 2018 es van destinar. Després que més dei veïnes votessin les propostes presentades, se'n van destriar set: es van destinar 50.000 € a la robòtica de l'escola Tomàs Raguer; 13.500 € van anar destinats a una nova marquesina a l'INS Abat Oliba; 12.000 € van ser per fer realitat la zona Agility de Can Guetes; 5.000 € per adequar la gatera; 8.000 € per a millores als vestidors i a l'accés de la Piscina Municipal; 6.000 € per a renovar el circuit saludable del 'Cola Cao' a Ordina i 2.500 € més per fer un mapa històric dels carrers de Ripoll.El 2019 va ser el primer any que es van destinar els 100.000 € per a inversions i 15.000 € més per a serveis municipals. Per tant,. Amb la participació de, els resultats van permetre que es destinessin 50.000 € al nou pati obert de l'escola Joan Maragall i 50.000 € més a fer un parc infantil, una zona de pícnic i millorar el jardí botànic de la Devesa del Pla. Pel que fa a serveis, els 15.000 € es van destinar a renovar la cavalcada de Reis.El 2020 va ser excepcional. Els vilatans i vilatanes van tenir l'oportunitat de participar en una consulta popular que es va dur a terme del 27 d'abril al 7 de maig, per decidir si els 115.000 € dels Pressupostos Participatius es destinaven a pal·liar els efectes de la pandèmia del coronavirus. Va guanyar aquesta opció, i les 90 propostes presentades per aquest any es van passar al següent.L'any passat, es va tornar al format del 2019 i es van incloure les propostes del 2020 i les del 2021 perquè tothom les pogués votar. Com a novetat,. Amb més de 1.600 vots totals, les propostes de remodelar la pista poliesportiva i el parc infantil de Vista Alegre van ser les que van obtenir més suport i s'hi ha destinat 90.000 € (avui dia s'està acabant d'executar el projecte després del treball conjunt d'Ajuntament amb els veïns). També es va decidir que 45.000 € aniran destinats a millorar l'accessibilitat del Pont d'en Calatrava (un projecte que es farà realitat en els mesos vinents). En el capítol de serveis, la proposta guanyadora va ser la de realitzar un projecte per eliminar les femtes de gossos a la via pública, que s'ha materialitzat amb una campanya constant que s'ha anat fent aquests darrers mesos.Aquest 2022 amb més de 1.100 vots emesos, la proposta guanyadora de la partida d'inversions de 115.000 € va ser, esgotant el total del pressupost. En aquest cas, es començarà a fer realitat durant el mes de gener de 2023. Pel que fa a la partida de serveis de 15.000 €, va guanyar la proposta de fer passejades amb gent gran i persones amb mobilitat reduïda, tot recordant les seves vivències. Aquesta ja s'està engegant, amb la posada en marxa del projecte 'En Bici Sense Edat' a Ripoll.I per al 2023 s'ha tornat a aposar per destinaren total als Pressupostos Participatius. El procés començarà el mes de gener amb la fase de presentació de propostes.Totes les inversions que han estat materialitzades físicament compten amb una placa identificativa perquè al llarg dels anys es pugui comprovar que van sorgir d'un procés participatiu.