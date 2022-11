El 25 de novembre és el, i el Consell de Dones de Ripoll ha programat diferents actes per commemorar aquest dia. Un programa pensat per arribar a tota la població, amb activitats per a diferents tipus de públics i en el qual s'hi ha involucrat diferents entitats i serveis del municipi.El dia 25 de novembre,, a les 17.30 h a la Biblioteca Lambert Mata "L'hora del Conte" amb Contes Violetes a càrrec de la Tribu Juganera. Seguidament a les 18:30 al Parc de l'Estació,. L'acte s'anomena "Porta el teu pensament lila" i anima a tothom a portar una flor de color lila per plantar-la en un gest contra les violències.El dimarts 29 a les 17.15 h al casal de joves El Galliner, es portarà a terme. Serà a càrrec de professionals de la Creu Roja Joventut Girona amb el suport del personal del casal.El mes de desembre també hi haurà dues activitats més. Per una banda, Creu Roja Joventut Girona, oferirà, el dia 14 de desembre al llarg de tota la jornada escolar,als alumnes de l'INS Abat Oliba i l'Escola Vedruna. Per l'altra, a la tarda, a les 18 h a la Biblioteca Lambert Mata, Alba Alfageme, autora del llibre "Quan cridem els nostres noms" oferirà una conferència /taller que posarà punt final a les activitats entorn el 25 N.