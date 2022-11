​Llanars bonificarà el 30% de l'impost de residus als establiments que reciclin i utilitzin la deixalleria

A partir de l'1 de gener de 2023, els establiments de Llanars podran aconseguira partir de. La primera és l'ús de la deixalleria: s'atorgarà fins a un 10% de bonificació, en funció dels cops que vagin a alguna de les deixalleries comarcals (Camprodon, Sant Joan de les Abadesses o Ripoll). La bonificació. Per comptabilitzar l'ús de la deixalleria cal tenir una targeta que es pot recollir a l'Ajuntament.Per altra banda, els establiments podran bonificar fins a. Per obtenir aquest distintiu cal que s'enviï un corre del 28 de novembre al 30 de desembre de 2022 a info@mollo.cat o trucant al 972.740.387.Durant el mes de gener o febrer de 2023,, i elaborarà un informe sobre el reciclatge. Es bonificarà un 20% si es recicla correctament les cinc fraccions següents: el paper/cartró, envasos, orgànica, vidre, residus especials (els que van a la deixalleria). I es bonificarà un 10% si es recicla correctament com a mínim quatre de les cinc fraccions següents: el paper/cartró, envasos, orgànica, vidre, residus especials (els que van a la deixalleria).