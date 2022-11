El Projecte Rossinyol tindrà tres parelles a Ripoll

Ripoll participa per quart any al projecte de mentoria social. Es tracta d'un programa impulsat per una xarxa d'universitats europees a la qual està adherida la Universitat de Girona (UdG) que es basa en la relació entre mentorats (alumnat de primària i secundària) i mentors (estudiants universitaris voluntaris de la UdG).un conjunt de pràctiques i de dinàmiques entre estudiants de diferents facultats de la UdG i alumnes de les escoles i instituts de les comarques de Girona.En aquesta quarta edició,, un nen de 6è de primària de l'escola Joan Maragall, una nena també de 6è de l'escola Tomàs Raguer, i una jove de 1r d'ESO de l'escola Vedruna. Els seus mentors, en aquest cas, són estudiants de la UdG provinents de Vic i Manlleu.El passat divendres 18 de novembre ja es van trobar a la tarda per poder-se conèixer i fer el contacte també amb les famílies. La regidora d'Educació de l'Ajuntament de Ripoll,, també va assistir a la trobada, en la qual es van establir les parelles entre mentors i mentorats tenint en compte les entrevistes prèvies, perquè coincidissin en afinitats i gustos. A partir d'ara,Els i les estudiants de la UdG esdevenen uns referents que acompanyen als mentorats perquè siguin coneixedors de diferents espais de la vila, de la comarca, de la llengua si s'escau, d'actes culturals, de lleure, esportius, etc. La finalitat del projecte és, i que la UdG i el conjunt d'institucions que hi participin contribueixin a la sensibilització entorn de la igualtat i la inclusió social.Als mentors i mentores que s'ofereixen com a voluntaris per fer el projecte, se'ls assigna un tècnic de la UdG que els forma. A més, un cop superat el projecte favorablement,. Aquest projecte educatiu també es desenvolupa en altres municipis com Girona, Salt, Olot, Banyoles, Palamós, la Bisbal d'Empordà, Figueres, Santa Coloma de Farners, Blanes, Lloret de Mar i Hostalric.