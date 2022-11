Maria Vilarrodà, mollonenca de l'any 2022

En el marc de la festa major de Molló aquest cap de setmana s'ha atorgat l'honor de ser la mollonenca de l'any 2022 a la veïna, la Maria de Can Rodà.La Maria ha ostentat durant molts anys(tancat des de fa temps) ubicat a la Plaça Major de Molló. Can Rodà sempre havia estat un punt de trobada de moltes generacions de mollonencs i mollonenques, i a les seves parets hi havia un seguit de fotografies antigues del municipi que donaven vida a aquest establiment. Amb el tancament del bar, les fotos van quedar guardades en un armari.Ara, amb la venda de l'edifici de Can Rodà,. En agraïment per la donació d'aquestes fotografies, que il·lustren la vida del municipi de principis de segle XX amb imatges de l'església de Santa Cecília, de festes, de gent, de paisatges, d'Espinavell... l'Ajuntament ha decidit nomenar-la mollonenca de l'any 2022.