​La Policia Local de Ripoll atrapa conductors sense assegurança amb la càmera del mòbil

L'aparell en ple funcionament Foto: ACN

Assegurances d'un dia

Una càmera i un mòbil. Son els dos elements que fan falta per fer servir una aplicació pionera que ha començat a utilitzar la Policia Local de Ripoll pera. Mitjançant la lectura automàtica de matrícules i la connexió amb la base de dades de la DGT, els agents veuen al moment si hi ha alguna incidència. "Quan detecta que un vehicle està incomplint la normativa, salta una alarma i els agents aturen el vehicle", explica el responsable del cos,. De mitjana, han vist queNo porten ni un mes amb aquesta nova eina i la valoració és molt positiva. Campayo explica que l'ha dissenyada una empresa de Granada i que a Catalunya només s'utilitza a Ripoll i a una altra localitat de l'àrea metropolitana, Ripollet.. "En un dia potser pots parar 30 o 40 cotxes durant un control estàtic, en canvi, amb aquest sistema controles molts més vehicles en només un matí", detalla. El fet que gravi en tot moment permet descarregar aquest material a la comissaria i revisionar les imatges per detectar altres infraccions com ara vehicles aparcats en voreres. "Té moltes aplicacions", subratlla el cap de la Policia Local de Ripoll, com ara rastrejar els vehicles que circulen de nit mentre els agents patrullen.Es tracta d'un sistema de control molt ràpid que també va acompanyat de comprovacions. Joan, un agent del cos, explica que les sancions no es fan de forma automàtica sinó que, abans de tirar-ho endavant, es comproven les dades de l'expedient per confirmar que son correctes i no hi ha errors. "És un sistema que interessa molt als ciutadans de Ripoll. Imaginem que un vehicle sense assegurança s'encén, i crema el vehicle que està estacionat al costat; si no té assegurança serà difícil de cobrar", explica a tall d'exemple Campayo.La majoria de vehicles estan al dia, però també n'hi ha que no., si està embargat o si té altres incidències obertes. Des que van posar en marxa aquest sistema, un 8% dels vehicles rastrejats anaven sense ITV i un 3% sense assegurança. També han immobilitzat vehicles. "En 5 dies n'hem precintat tres", detalla. Esperen que aquests controls també tinguin efecte dissuasiu i serveixin per conscienciar., tant si els vehicles està en moviment com estacionat. Fins ara, la forma més habitual per enxampar-los era en cas de sinistre. "Ara hem detectat que també hi ha persones que fan l'assegurança per un dia i la deixen caducar, o fan una transferència i després l'anul·len", explica Campayo. I aquests casos han aflorat gràcies a aquest nou sistema."S'ha d'apostar per la tecnologia, perquè es treballa molt més ràpid, més eficient i amb molts menys errors", recalca el responsable del cos. I conclou que aquesta eina ha vingut per quedar-se: "Ens facilita molt la feina i dona molta seguretat a Ripoll".