Neix a Ripoll el primer obrador compartit de les comarques gironines

L'espai està equipat amb tota mena d'eines Foto: Cedida

Ja fa temps que l'Agència de Desenvolupament del Ripollès estava treballant en la creació d'un espai d'elaboracions compartit. Es tracta d'un espai ubicat a Ripoll i que s'ha convertit en pioner a les comarques gironines. Permet ampliar les possibilitats del món culinari i la indústria alimentària a qualsevol persona que vulgui fer viable petites elaboracions i iniciar el seu negoci.Es tracta d'un recurs per a desenvolupar projectes que, a l'inici d'una activitat, no serien assumibles.on les persones emprenedores poden realitzar una activitat estalviant el cost de la infraestructura fins no tenir-la consolidada.A dia d'avui l'obrador de l' Aula d'Hostaleria del Ripollès és l'únic espai gironí habilitat i registrat sanitàriament per a oferir les seves instal·lacions a hores. D'aquesta manera l'espai, el mobiliari, els aparells i els electrodomèstics de l'Aula Magna estaran disponibles de forma esporàdica o temporal com a obrador per a desplegar activitats empresarials culinàries per part de persones treballadores autònomes o empreses del sector.i altres formacions que es realitzen anualment a l'Aula d'Hostaleria. Per a poder-los reservar caldrà presentar una instància de sol·licitud acompanyada d'una memòria d'activitat.. L'ús de les instal·lacions es podrà dur a terme temporalment fins a un màxim de 3 anys. L'espai d'elaboració està dotat d'aparells, maquinària i mobiliari que es posarà a disposició de les persones que en facin la reserva. Tot i això, tota aquella persona que facin servir l'obrador haurà de portar-se els seus propis utensilis de cuina. Caldrà deixar les instal·lacions netes i no es podrà dipositar, acumular ni guardar cap material ni producte.Les persones que facin servir aquest servei hauran d'estar en possessió dei tenir la capacitat de transportar els productes elaborats en les condicions òptimes en salut alimentària.