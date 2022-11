​El Consell Comarcal del Ripollès aprova un pressupost d'uns 12 milions d'euros amb més inversió

ERC s'absté

El ple del Consell Comarcal del Ripollès ha aprovat per majoria absoluta un pressupost per al 2023 que ascendeix fins a. Això representa un augment aproximadament d'un milió d'euros,. Es tracta d'uns comptes "anivellats i que compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària", assegura el president de l'ens, Joaquim Colomer.. Així com el 2022 es pressupostaven per un import de 353.020 euros, per a l'any vinent augmenten un 45,6% fins als 514.010 euros. Destaca lai el mateix import per executar la segona fase de les obres de millora de les infraestructures de manteniment de l'abocador clausurat Ripollès 3. Dins d'aquest mateix apartat també s'hi preveuen, entre altres,. Globalment, els costos del servei es preveu que creixin un 12,51%. Això és així, sobretot per l'augment de cànon que cal abonar per dipositar rebuig a l'abocador, i per introduir al servei els canvis sol·licitats pels ajuntaments ara que ha d'entrar en vigor un nou contracte de gestió. En aquest apartat, també cal destacar que l'augment de la recollida selectiva es tradueix en més ingressos per al consell comarcal, ja que les empreses que fan el reciclatge paguen pel material que se'ls porta i això contribueix a fer front als costos globals de la gestió de residus. Així, aquesta aportació puja un 37,84% i passa dels 312.602,14 als 430.876,28 euros. Referent a l'àrea de Territori i Sostenibilitat, també cal fer esment de l'augment d'un 5,46% en concepte de millores en la xarxa de depuradores.Altres qüestions rellevants del pressupost són, per exemple,, i d'un 17% les aportacions en subvencions per al sector primari. També creix la inversió en Cultura, amb prop d'un 4%; en Joventut un 13,5%.Des de l'oposició,(Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal) ha recordat que el seu grup, que considera que és un dels punts de pes del pressupost i hi troba a faltar "una aposta clara" per l'Agència de desenvolupament del Ripollès i l'Escorxador del Ripollès. És per això que ha anunciat l'abstenció.El conseller d'Hisenda,li ha respost que el servei de residus es dissenya en funció de les demandes dels alcaldes i, pel que fa a l'escorxador, que s'està a l'espera que es concretin les aportacions d'altres administracions per determinar la del consell comarcal. En aquest sentit, el president,, ha subratllat el compromís de la corporació amb els ramaders i la continuïtat de l'escorxador com a organisme que més diners hi ha destinat: 50.000 euros entre els dos darrers exercicis. "Celebrem que no només el que veiem al pressupost és la intencionalitat d'aquest govern", ha replicat Bosch. Igual que ERC-AM, el conseller comarcal d'Alternativa municipalista (AMUNT) també s'ha abstingut en la votació.