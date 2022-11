ERC escull Sergi Albrich com a cap de llista a Sant Joan de les Abadesses

L'actual portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses,. En una assemblea de caràcter extraordinari, les persones simpatitzants han escollit a Albrich per unanimitat.En el seu discurs de presentació com a candidat, Albrich ha agraït la confiança rebuda per part dels simpatitzants: "Assumeixo un cop més el repte d'assolir l'alcaldia de Sant Joan de les Abadesses amb l'orgull que em genera la confiança dipositada en mi, la satisfacció d'estar al costat d'un potent equip humà, i l'honor de poder dedicar tots els nostres esforços personals a treballar pel nostre poble".El candidat també ha fet referència als reptes de futur i ha afirmat que "Sant Joan necessita un canvi polític després de 16 anys del mateix govern al capdavant de l'Ajuntament,. Tot amb la mirada posada en noves perspectives socials, mediambientals i econòmiques que posin les necessitats de les persones al bell mig de la política local". "Cal activar polítiques d'habitatge per a joves, abandonades des del 2007, evitar l'increment del deute municipal i avançar en polítiques de seguretat, a l'hora que cal incrementar el suport al teixit social, associatiu i empresarial del municipi", ha afegit.en l'àmbit de la micropaleontologia. També té un màster en Govern Local i un postgrau en Gestió i Administració Local per la Universitat Autònoma de Barcelona. És autor i coautor de diversos articles científics en els àmbits de la geologia i de la paleontologia. Ha treballat durant nou anys com a tècnic superior geòleg a la Generalitat de Catalunya iAlbrich és actualment regidor i portaveu del grup d'ERC a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i des del 2016 també és conseller comarcal i portaveu adjunt d'ERC al Consell Comarcal del Ripollès. Al seu torn, també és president de la secció local d'ERC de Sant Joan de les Abadesses, secretari general de la Federació comarcal del Ripollès i secretari d'Acció Política i Sectorial i Cohesió territorial de la Federació regional d'ERC a Girona.