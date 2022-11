Més de 600 persones corren la Mitja Marató de Ripoll

Cap de setmana d’atletisme a Ripoll amb la disputa de les curses de la Mitja Marató, un esdeveniment que arribava a la sevai ho feia amb, tot un èxit. Amb un matí fred però amb un cel radiant, les places del Monestir i de l’Ajuntament es van omplir de gom a gom just abans de les 10 h del matí, quan van començar a iniciar-se les proves. Primerament ho feien la Mitja Marató de 21km i la Cursa Comte Guifré, de 10 km. Un quart d’hora més tard es donava el tret de sortida de la Cursa Bressol de Catalunya, de 5 km., mentre que el de 10 km girava a l’alçada de Rama i el de 5 km era més urbà, passant pel polígon d’Els Pintors. De mica en mica, els i les participants anaven arribant a l’arc de fi de cursa, just davant del Monestir. Allà hi trobaven una càlida benvinguda per part del públic i de l’speaker Joan Costa, a més d’un ampli avituallament amb productes locals.va ser el vencedor de la Mitja per segon any consecutiu amb un temps de 1:05:40, essent aquest el tercer cop que la guanya.va ser la més ràpida de la categoria femenina en completar els 21 km.