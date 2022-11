​El policia ripollès del crim d'Olot tenia l'autocontrol «disminuït» per la «ràbia»

Els àudios de la parella, com a prova documental

Durant la tercera jornada del judici contra l'agent de la Policia Nacional acusat d'assassinar per matar la parella a trets amb l'arma reglamentària a casa d'ella a Olot han declarat fins aque, en un moment o altre, han avaluat el processat. Entre els psiquiatres i forenses hi ha cert consens a l'hora de concloure que l'acusatLes forenses han explicat que el processat té una, que fa que es preocupi molt per la imatge que dona tant a l'entorn com a la família i que també tingui una tolerància baixa a la frustració o a què li portin la contrària. Això, sumat al fet que no volia que se sabés "la seva condició sexual" perquè pensava que no l'acceptarien, va fer que tingués una resposta "desproporcionada"que va sentir quan la dona li va dir que faria públic que és homosexual. Els perits han precisat que la capacitat volitiva estava "disminuïda però no anul·lada" i que, per tant, sabia allò que feia quan va obrir foc contra la víctima.Després de la declaració dels perits, i en fase documental, el tribunal, a petició del fiscal Enrique Barata, ha reproduït els àudios que la parella es va enviar des del migdia del 19 d'abril fins poca estona abans del crim i que evidencien la discussió que van tenir davant d'un bar quan l'acusat va saludar una noia amb qui havia tingut relacions sexuals. El processat, amb un to, diu a la víctima que és una "fastigosa de merda", una "gelosa psicòpata" i l'acusa d'haver-li "amargat la nit".En un to més calmat, i en el darrer àudio que li envia abans d'anar a casa de la dona per suposadament arreglar el conflicte, li diu que està en un moment de la seva vida en el qual li és igual "matar-ne a set o a vuit" i després engegar-se un tret:El judici continua aquest dimarts a la tarda amb(durant el qual el fiscal, l'acusació particular i la defensa mantindran o modificaran la petició inicial) i els informes. Inicialment, el policia nacional s'enfronta a 24 anys de presó per assassinat amb les agreujants de gènere i parentiu. El fiscal i l'advocada de la família de la víctima, Maria Monguilod, sostenen que va ser un crim masclista.