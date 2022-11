DonesString torna a Sant Joan de les Abadesses

DonesString, el grup format per, amb les seves veus i acompanyades de violins i cellos, tornaran a actuar a Sant Joan de les Abadesses, després de diversos concerts els últims anys.​DonesString va fer una de les seves primeres actuacions a Sant Joan i no ha parat de créixer. Enguany,amb la cançó Try de Pink. La cançó que apel·la a la necessitat d'agafar riscos en l'amor. L'adaptació catalana, Lluitar, és més aviat un himne a la perseverança, amb la sensibilitat del bo i millor de les tecles i cordes catalanes: el trio DonesStrings, la pianista Laura Andrés, el quartet de corda Billows i la veu de la cantant i violinista Marina Prades.L'actuació de DonesString a Sant Joan de les Abadesses serà en el marc de les propostes de qualitat que ofereix el SAT Teatre Centre, el, al Palau de l'Abadia. Les entrades tenen un cost dei es poden adquirir a l'Oficina de Turisme.