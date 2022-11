Molló celebra la seva festa major

Programa d'actes:



Dissabte, 19 de novembre:



10:30 h, a la Plaça Migjorn: INFLABLES PER A LA MAINADA

18 h, a la Sala de Ball: ANIMACIÓ INFANTIL AMB DISCOBABY

19 h, a la Sala de Ball: DISCO PER ADULTS AMB ELS GRANS ÈXITS MUSICALS DE TOTS ELS TEMPS



Diumenge, 20 de novembre:

10:30 h, a l'Església de Santa Cecília: REPICAMENT DE CAMPANES

10:45 h, Casa de la Vila: PASSANT

11 h, a l'Església de Santa Cecília: MISSA SOLEMNE, VENERACIÓ DE LES RELÍQUIES I CANT DELS GOIGS

Seguidament, FOTOGRAFIA POPULAR

A continuació, a la Plaça Major: SARDANES amb la Cobla Principal d'Olot

18 h, a la Sala Polivalent: CONCERT DE FESTA MAJOR amb Cafè Trio

19 h, a la Sala Polivalent: PROCLAMACIÓ DEL MOLLONENC/A DE L'ANY

A continuació: BALL DE FESTA MAJOR amb Cafè Trio



Dilluns, 21 de novembre:

10 h, a la Plaça Major: ESMORZAR POPULAR amb productes de la matança del porc.

Seguidament: RIFES, SORTEJOS I SUBHASTA



16 h, al Centre Social Migjorn: CAMPIONAT LOCAL DE BOTIFARRA

17:30 h, a la Sala de Plens: CINEMA INFANTIL



Dimarts, 22 de novembre:

19h, Església de Santa Cecília: MISSA en honor a Santa Cecília, patrona de Molló.

Molló es vesteix de festa major en honor a Santa Cecília, patrona de la població. Des d'aquest dissabte 19 de novembre fins al pròxim dimarts 22, la població estarà de celebració.La Comissió de Festes de Molló ha preparat tot una sèrie d'actes per a tots els públics, des del dissabte 1fins al dia de Santa Cecília, el dimarts. Hi haurà activitats per a la mainada, concerts i balls, sardanes, actes religiosos o la proclamació del mollonenc/a de l'any, entre d'altres.