Gairebé mig milió d'euros en deu anys a les escoles de Ripoll

Inversions d'aquest 2022

Amb l'objectiu de millorar el benestar de l'alumnat, professorat i personal de les escoles, l'Ajuntament de Ripoll porta a terme diferents tasques de millora i conservació als centres educatius. Des del 2012 s'han invertit un total 466.952,58 € en obres realitzades a les escoles públiques.Cronològicament, el 2012 es van executar unesper un valor de 41.807 €. El 2014, per altra banda, es van destinar més de 2.100 € en treballs en la calefacció del centre Ramon Suriñach i 2.100 € més en la confecció i instal·lació de noves cortines a les diferents escoles, a més d'una inversió de 275 € en un tancament del pati de l'escola Joan Maragall.L'any 2015 es van fer unes obres importants a, amb un valor de 85.000 €. El 2016, es va pavimentar amb formigó el pati cobert de l'escola Tomàs Raguer (uns 10.000 €) i es van fer nous els tancaments de la primera planta del Joan Maragall (invertint-hi gairebé 12.000 €). El 2017 es va seguir amb la substitució dels tancaments de finestres d'aquesta escola, amb una inversió de 10.700 € i també es va fer una aportació de 27.322 € per finançar les millores de la cuina dels centres Tomàs Raguer i Ramon Suriñach, que es va completar amb 16.244 € més l'any següent.El 2018 es vaamb gairebé 8.000 € d'inversió. També es va fer la instal·lació de gas de l'escola Ramon Suriñach amb una aportació de 4.356 € i es va instal·lar un porter automàtic a les escoles Tomàs Raguer i R. Suriñach que va costar 2.849 €. Finalment, es va enderrocar una cabanya de l'hort del Joan Maragall i es van pintar 6 jocs al terra del pati cobert del Tomàs Raguer, amb una inversió de 1.700 € en cada cas.El 2019, 53.661 € van anar destinats a la, un projecte guanyador dels Pressupostos Participatius. Pel que fa al Joan Maragall, es van fer unes obres de reforma general per valor de 28.627 € i es van aportar 7.200 € per finançar millores a l'annex de la cuina.L'any 2020 es van destinari 14.696 € més en la seva pavimentació, en el marc d'un altre dels projectes vencedors dels Pressupostos Participatius. També es van reformar els lavabos d'aquest centre per un valor de 31.715 €. A l'escola Tomàs Raguer, es van invertir 2.371 € en mobiliari per l'aula de robòtica.Pel que fa al 2021, es van, amb 23.200 €. En aquesta escola també es va fer la connexió del gas a la cuina, amb un cost de 3.000 €. Per altra banda, es va seguir amb els tancaments exteriors de l'escola Joan Maragall, aquesta vegada invertint-hi 12.760 €.I aquest 2022 s'han destinat 30.000 € a les escoles. Està prevista la, on també hi ha prevista una obra de consolidació d'un dels murs que es finançarà des del departament d'Educació.