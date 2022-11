ERC demana més noms de dones al nomenclàtor de Sant Joan de les Abadesses

Enguany, l'Institut Català de les Dones commemora el 150è aniversari del naixement de Nativiat Yarza Planas, la primera alcaldessa elegida democràticament de Catalunya i l'Estat Espanyol i dona que va ser depurada, com tantes altres, pel règim franquista que es va veure obligada a marxar a l'exili, d'on no va poder tornar mai.A finals de 1933, la Nativitat Yarza va abandonar el Partit Republicà Radical Socialista i es va afiliar en Esquerra Republicana de Catalunya. Va encapçalar la candidatura a les eleccions municipals a Bellprat el gener de 1934, en les quals va ser triada alcaldessa el 14 de gener, i va ser nomenada la primera alcaldessa de Catalunya i de tot l'Estat espanyol triada per sufragi universal. A l'estiu del mateix any va ser traslladada a la plaça de mestra de La Pobla de Claramunt, municipi on va residir fins a l'inici de la guerra civil. El mes d'octubre del mateix any va ser destituïda de l'alcaldia.Per la seva banda,i només un 6% fan referència a dones, de les quals un 70% corresponen a personatges santificats.Així, el grup municipal d'ERC a l'ajuntament de Sant Joan de les Abadessesper tal que l'ens s'adhereixi als actes de record i promoció de la figura de Nativitat Yarza iper tal que realitzi un estudi dels noms de dones amb una trajectòria local i/o nacional.Així mateix, es proposa que s'acordi i es planifiqui que els nous espais públics futurs puguin tinguin nom de dona o bé que la seva denominació estigui relacionada amb la seva trajectòria i implicació local o nacional.