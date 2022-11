Col·laborar amb la recerca i la prevenció del càncer de mama

Les càpsules de cafè, un dels residus que fins ara no es podia reciclar correctament a la vila, perquè contenen una part d'envàs i una part orgànica, ja tenen ungràcies a l'adaptació de la minideixalleria del, que ara disposa d'un espai per a emmagatzemar-les i tractar-les en un procés específic.Des de feia un temps que l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament buscava una alternativa a aquest residu que molta gent llençava amb el rebuig o amb els envasos, tot i que cap de les dues fraccions era la correcta. Cal recordar, però, quei la càpsula d'alumini al contenidor dels envasos, i que l'ideal seria utilitzar sistemes o màquines que no generessin residus.Moltes de les empreses que fabriquen aquest tipus de cafetera estan posant en marxai, segons la marca, recullen i reciclen les càpsules, però no hi ha cap establiment a la nostra vila que ho faci fins ara.Fins alhi haurà instal·lat un contenidor de vidre de color rosa a la parada del bus a l'N-260 de la campanya "Recicla vidre per a elles". Es tracta d'una campanya de l'entitat sense ànim de lucre, encarregada de la gestió de reciclar els envasos de vidre, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Ripollès.A més d'una donació fixa per haver col·locat el contenidor, per cada quilo de vidre que es recicli, l'entitata, una organització sense ànim de lucre que impulsa i finança campanyes i projectes de prevenció, sensibilització i investigació pel càncer.De forma paral·lela a l'iglú de recollida de vidre, també s'ha posat a la vendade la Prada per 23,95 €, que inclou la fabricació en materials reciclats i un donatiu per a la investigació del càncer de mama.