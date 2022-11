​​El Consell Comarcal del Ripollès destina 116.000 euros al sector agroalimentari durant l'últim any

2,5 milions per al Consorci de Benestar

Elreferma el compromís amb l'Escorxador del Ripollès (ERSA) i el sector primari de la comarca. S'ha fet palès en el marc de la darrera sessió ordinària del Consell d'alcaldes i alcaldesses del Ripollès, celebrada aquest dimarts a Sant Joan de les Abadesses.El president,, ha recordat que entre el 2021 i el 2022 la corporació comarcal ha aportat 50.000 euros a l'escorxador perquè pugui fer inversions i hi ha destinat 21.000 euros més per dur-hi a terme altres actuacions com, per exemple, cofinançar subvencions. A més d'aquests 71.000 euros, Colomer ha explicat que el consell comarcal ha destinat 45.000 euros més, del pla de reactivació socioeconòmica Ripollès 30, a promoure el sector agroalimentari. Tot plegat suma 116.000 euros invertits en el sector primari.Colomer ha subratllat quei qui més compromís hi ha demostrat. En aquest sentit, considera que la pervivència d'aquest equipament és clau per a la continuïtat de la ramaderia al Ripollès.La intervenció de Joaquim Colomer s'ha produït arran de la compareixença, a la reunió de batlles, de Manoli Vega, presidenta d'ERSA, i de Raquel Serrat, responsable comarcal de la Unió de Pagesos. Totes dues han exposat la situació econòmica d'aquest equipament i han demanat als edils concreció pel que fa als compromisos de col·laboració, perAquest consell d'alcaldes també ha permès aprovar, amb el vot a favor unànime dels presents, l'estudi de costos i el. La directora de l'organisme, Elisabeth Ortega, ha presentat uns comptes que ascendeixen a, cosa que representa un increment del 9,27% respecte a l'exercici 2022. Preveuen un augment del 0,95% de les aportacions dels ajuntaments.Una altra intervenció en aquesta sessió l'ha protagonitzada Neus Coma, directora de l'àrea bàsica sanitària (ABS) de Ripoll i Camprodon, que ha informat els batlles sobre l'organització actual de l'atenció primària de l'EAP Ripoll-Camprodon i la mancança de facultatius a la comarca.