​El transport públic exprés i a demanda arriba al Ripollès amb el nou pla de mobilitat comarcal

Nou servei a demanda i bus exprés

El consell d'alcaldes celebrat aquest dimarts Foto: Consell Comarcal del Ripollès

Disposar d'un transport públic competitiu pel que fa a oferta, el preu, el temps de desplaçament i les freqüències de pas. Aquesta és una preocupació cabdal pel Consell Comarcal del Ripollès per garantir que la comarcacom per a l'activitat social i econòmica. És per aquest motiu que la corporació ha treballat, des de fa més d'un any, en l'elaboració d'un document titulat, conjuntament amb el Departament de Territori, de la Generalitat de Catalunya, i amb la complicitat dels ajuntaments.Aquest estudi, finalmentcelebrada aquest dimarts a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Ha estat per part d'Oriol Martori, director general de Transports i Mobilitat, i Benjamín Cubillo, subdirector general de Transport públic per carretera i Mobilitat. El document parteix d'un seguit d'enquestes respostes pels ajuntaments de la comarca i un recull de demandes impulsades pel Consell Comarcal del Ripollès. El Departament de Territori, per la seva banda, s'ha ocupat d'analitzar la viabilitat de les peticions i bastir-les en coordinació amb les empreses operadores.L'objectiu principal de l'Estudi era dotar tots els municipis d'un servei de transport públic adequat a les necessitats de la població per connectar-los amb els seus pobles de referència, la capital de comarca i, si s'escau, amb les comarques veïnes. També era important garantir la connectivitat amb els Centres d'Atenció Primària i els serveis sanitaris de referència. Alhora, intrínsecament, hi ha la coordinació de les diverses línies.Una de les novetats que introdueix l'estudi i que entrarà en funcionament de manera immediata és la creació de. Es tracta d'uns serveis, amb uns horaris preestablerts, que tan sols s'activaran si algun usuari ho sol·licita, ja sigui mitjançant una aplicació per a telèfons mòbils o per telèfon. El funcionament, les línies i el pla d'implementació les presentarà la setmana vinent el conseller de Territori, Juli Fernández.Una altra novetat és la. Unirà Ripoll i Girona, amb parades a Sant Joan de les Abadesses i Olot, amb quatre expedicions diàries per sentit. Això anirà acompanyat de la creació d'una targeta T10/120, que encara no existia per als usuaris del Ripollès, i que permetrà fer deu viatges en 120 dies. A més d'això, tant per la línia Ripoll-Olot com la Camprodon-Olot, s'afegirà una parada a l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa i s'augmentaran les freqüències de pas dels autobusos en caps de setmana i festius.Un altre dels compromisos del Departament de Territori és, cosa que actualment només és real amb els Pack Ripollès de Rodalies i TEISA. Serà a mesura que les companyies que operen a la comarca incorporin la maquinària de validació dels títols de la nova targeta T-Mobilitat. Un procés que en què ja es treballa. Paral·lelament, el departament estudiarà el perllongament fins a Ripoll d'algunes de les expedicions de la línia que ara uneix Camprodon amb Prats de Molló, al Vallespir, i millorarà les marquesines de parades d'arreu de la comarca així com l'estació d'autobusos de Ripoll.