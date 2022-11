L'Eix Transversal passa a dependre de la Generalitat

Canvis rellevants en lade l'. El Departament d'Economia ha executat aquest dimecres una operació anunciada: el pagament que permetrà el final del peatge a l'ombra en l'autovia que connecta les comarques deamb les de, una de les grans infraestructures del país. El Govern ha rescindit el contracte de concessió a-participada pel grup francès Vauban-, amb una compensació de. Segons el càlculs de la conselleria, l'operació ha de permetre un estalvi net per a les arques públiques de més deen els pròxims 18 anys, fins al 2040, que era el període que quedava de vincle amb la concessionària. Fonts governamentals apunten la possibilitat que l'empresa litigi la decisió presa per l'executiu, anunciada el maig passat per la conselleria de Jaume Giró i materialitzada avui mateix per la seva successora,Per què lapot recuperar la gestió directa de l'Eix Transversal, que serà efectiva a partir de l'1 de gener del 2023? El plec de clàusules del contracte amb las'hi preveuen tres dates en què el Govern té la possibilitat de trencar "unilateralment i sense justificació" la vinculació amb Cedinsa, previ pagament d'un denominat "preu de reversió". La primera data era la del 2017 i Economia -dirigida en aquell moment per, amba la conselleria- va iniciar els tràmits per liquidar el peatge a l'ombra. Però, quan s'havia de completar el moviment, la Generalitat estava intervinguda en virtut de l'article 155 i el Ministeri d'Hisenda va evitar validar l'operació. El segon llindar per avançar el final de la concessió era aquest. El Govern no ha deixat passar la segona oportunitat.entén que l'estalvi de gairebé 800 milions que s'aconseguirà en les pròximes dues dècades -després de descomptar-ne el cost de conservació de l'autovia i les inversions que seran necessàries per al seu manteniment- era prou sucós com per no posposar la decisió fins al 2027, la tercera data prevista en el plec de clàusules. Així, a partir d'ara serà la conselleria dequi assumirà la gestió directa de la via que transita entre. No està previst en el curt termini que el Govern apliqui algun tipus de peatge a l'autovia. Territori ja ha notificat la resolució anticipada del contracte de concessió, amb efectes a 31 de desembre d'aquest any.L'executiu d'Aragonès calcula que el pas a la gestió directa de la C-25 permetrà que la Generalitat disposi d'unsd'entre. Economia defineix l'operació econòmica, madurada en els darrers mesos -amb Junts encara al Govern-, com l'acció "amb major impacte sobre les finances catalanes en la darrera dècada".Tot i que la primavera passada es va apuntar la possibilitat que Economia optés per finançament bancari o que fes ús delper atendre l'operació, finalment s'ha recorregut a recursos propis, procedents dei de l'augment de ladel 2021. Fonts governamentals insisteixen que l'opció del FLA com a via de finançament ha quedat del tot descartada.