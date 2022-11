Ripoll apujarà un 4,5% l'IBI i un 4% la taxa d'escombraries

La piscina municipal, entre les inversions més importants

Els organismes autònoms

L'Ajuntament de Ripoll ha aprovat inicialment el pressupost del 2023 per valor de. Una xifra que inclou també el pressupost de la Societat Municipal d'Aigües (SOMASRA), de 833.249 euros. En un ple extraordinari celebrat aquest dimarts al matí, els nous comptes han tirat endavant amb(Junts per Ripoll),. D'altra banda, també s'han aprovat inicialment les noves ordenances fiscals, amb la mateixa relació de vots, on es preveu un augment deli d'uni de l'Impost de Construccions (ICIO).El primer tinent d'alcalde i cap de l'àrea de Serveis Econòmics, Josep Maria Creixans, ha subratllat que l'elaboració d'aquest nou pressuposten un moment en què els comptes municipals estan afectats per l'increment del preu de l'energia, l'increment de l'IPC i l'aprovació de la pujada de la despesa de personal dels ens locals.Pel que fa a les ordenances, els impostos que s'apugen son l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) amb un 4,5% per, que creix un 5,9% respecte a l'any anterior; juntament amb l'augment del 4% de la taxa d'escombraries i de l'Impost de Construccions (ICIO), si bé hi ha una bonificació del 50% en cas de construccions d'habitatge de protecció oficial. Amb relació a la taxa d'escombraries, s'ha precisat també que l'estudi del Consell Comarcal preveia un augment del cost del servei d'un 9,26%, però que s'ha pogut compensar en part gràcies a la reserva de liquidacions dels dos exercicis anteriors., que augmenta un 8,7% d'acord amb la concessió que estableix que vagi lligada a l'IPC.Les ordenances també. Així per exemple, s'ha introduït una bonificació del 95% pels locals destinats a l'exhibició i difusió d'activitats culturals alhora que s'incrementa del 30% al 50% la bonificació per als subjectes passius que tributen per una quota municipal i que utilitzen o produeixen energia a partir d'instal·lacions d'energies renovables o sistemes de cogeneració.Amb relació al pressupost per al 2023, que ascendeix a 14.017,682 euros, els eixos principals d'acció són els següents: 967.000 euros per a Acció Social, 526.900 euros per a Economia i Ocupació, 389.200 euros per a Acció cultural i Coneixement, i 985.300 euros per a les Inversions. Sense incloure el pressupost de SOMASRA, els nous comptes municipals creixen un incrementant un 1,78% respecte als d'aquest any.En el capítol d'inversions, destaca una partida de, concretament la segona fase d'obres per fer-la una part descoberta, i una altra de 125.000 euros per a processos participatius, entre altres millores.Pel que fa als organismes autònoms, el pressupost de la Fundació Guifré serà de 2.046.380,81 euros; el del Consorci de Benestar Social, 2.456.284,70 euros, i el del patronat del Museu Etnogràfic de 900 euros. Per part de l'equip de govern, s'han agraït les aportacions dels diferents grups municipals tant en els pressupostos com en les ordenances.En la sessió d'aquest dimarts també s'ha aprovat la modificació de crèdit per valor de 150.000 euros per fer accessible el Pont de Calatrava amb la construcció d'una passera.