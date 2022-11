Girona o Tortosa: l'entorn eclesiàstic situa Romà Casanova fora del Bisbat de Vic

El futur del bisbealté data de caducitat, segons ha contrastatamb diverses fonts de l'entorn eclesiàstic de Catalunya. El passat mes d'abril moria el bisbe de Girona,, i la torna que hi havia alper succeir-lo situava el bisbe de Vic i el de Tortosa,, com a màxims exponents a agafar-li el relleu.Aquest mes d'octubre, però, Enric Benavent va ser nomenat, de manera que tornava cap a la seva terra, però deixavaamb dues vacants bisbals, la que ja existia a Girona i la de, que era la que abandonava Benavent en la seva marxa cap al sud.El nomenament d'Enric Benavent per fer-se càrrec de l'arquebisbat de València semblava que obria les portes de Girona a Romà Casanova, que quedava com a gairebéal bisbat. Cal tenir en compte, però, que l'actual bisbe de Vic és natural de, a les, de manera que algunes veus apunten que, als seus 66 anys i seguint amb la línia de la designació de Benavent a València, també és fàcil que l'acostin a casa seva, tot i que, en l'escalafó eclesiàstic català es podria interpretar com una "degradació".En tot cas, serà el Vaticà qui decidirà quin serà el proper destí de Romà Casanova, però el que tothom té clar a nivell eclesial català, és que el bisbede discutida gestió al capdavant del Bisbat de Vic per ser nomenat màxim responsable d'un dels dos bisbats. Ara faltarà saber si serà Girona o serà Tortosa.