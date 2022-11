​Toni Riera serà el candidat d'ERC a l'alcaldia de Campdevànol

L'assemblea de militants i simpatitzants d'Esquerra Republicana de Catalunya a Campdevànol ha confirmat l'actual regidor i cap de l'oposició del municipi,, com a cap de llista de la formació en. Riera ha rebut el ple suport de l'executiva local per encapçalar la candidatura al municipi.Després d'haver aconseguit el millor resultat de la formació republicana a unes eleccions municipals l'any 2019 amb 4 regidors i sent segona força al consistori, Riera considera que és el moment de fer el. "Aquest mandat hem realitzat una oposició constructiva i propositiva, quan ha calgut ens hem arremangat a treballar amb l'actual equip de govern per trobar solucions en determinats temes, com és el cas del tancament del carrer Puigmal, però també hem denunciat situacions de mala gestió com el cas del desajustament amb les factures de l'aigua".Amb un grup renovat i amb experiència, el candidat assegura que ", noves dinàmiques, nous projectes i noves il·lusions". Riera agraeix el suport rebut per part del grup d'Esquerra a Campdevànol i ha afirmat que "treballarem de forma incansable pel poble que estimen amb l'ajuda de tothom que vulgui sumar per Campdevànol".Toni Riera és regidor de l'Ajuntament de Campdevànol des de l'any 2016. Va ser per primera vegada cap de llista d'ERC a unes eleccions municipals el maig del 2019. Actualment, treballa en una empresa càrnia de la comarca i col·labora en múltiples entitats del municipi.