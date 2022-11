Junts presenta Manoli Vega com a candidata a l'alcaldia de Ripoll

La cap de llista de Junts per Ripoll, Manoli Vega, va presentar divendres passat, en un acte al Centre Cívic Eudald Graells. L'acte va comptar amb la participació del secretari general de Junts, Jordi Turull, els consellers Gemma Geis i Jaume Giró, i de l’actual alcalde de la capital ripollesa, Jordi Munell.“Vull agrair a l’alcalde Munell la seva confiança: treballarem per no fallar-te ni a tu ni a tots els veïns i veïnes. Som un equip de persones d’edats i formacions diverses, que tenim en comú l’amor per Ripoll i la il·lusió per millorar el nostre poble. Tenim un projecte realista: volem governar escoltant, treballant per a les persones i mirant cap al futur”, va subratllar la candidata.“Volem un Ripoll per viure-hi i per viure’l: en un entorn agradable, que ens sedueixi a tots, on l’activitat econòmica no pari, on puguem gaudir de l’esport, de la cultura, del comerç, de la natura. Un Ripoll on apostem i recolzem les iniciatives, les associacions, el voluntariat”, va remarcar Vega. A més, va afegir que “farem que el nostre municipi es conegui més arreu, pel seu patrimoni, la seva cultura, la seva gastronomia, el seu entorn. Un poble amb més serveis i qualitat, més seguretat, on del més petit al més gran se senti orgullós de ser ripollès”.Per la seva banda, el secretari general de Junts,, va felicitar l’alcalde Jordi Munell “per l’excel·lent feina que ha fet durant els anys que ha estat alcalde, però també pel seu relleu: la Manoli Vega ha fet i farà una gran tasca. A Ripoll tindreu una alcaldessa de luxe”.La conselleraha recordat que “a Junts ens agrada ser útils més que importants. En aquestes eleccions municipals ens hi juguem el país, el nostre dia a dia, ser allò que volem ser. Treballarem per fer-ho possible, i a Ripoll, amb la Manoli Vega, estareu en bones mans”. Per la seva banda, el consellerva destacar que “s’ha de ser molt generós i tenir molta visió estratègica per tenir substitut, i l’alcalde Jordi Munell ho és. La Manoli Vega és una representant de la cultura de l’esforç, de l’emprenedoria: encarna valors que són propis de Junts i que no volem perdre”.