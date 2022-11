Tot el que has de saber de la grip

Inicis

Causes

Influenza A: Provoca les epidèmies de grip estacional. Circula entre els éssers humans inombrosos animals, com per exemple, les aus aquàtiques, els cavalls, els porcs. Inclouen quatre subtipus, les quals dos provoquen la grip estacional. B: Provoca les epidèmies de grip estacional. Només afecta a les persones. Influenza C: Les infeccions d'aquest tipus són benignes i no provoquen epidèmies.

Transmissió

Per petites gotes que s'expulsen en tossir o esternudar. Per contacte de la pell o oral amb persones malaltes de la grip. Per tocar o compartir estris (gots, coberts..) i altres objectes sense netejar-los

prèviament.

Símptomes

Tractament

La campanya de vacunació de la grip ja està en marxa. Foto: ACN

Vacunació

Prevenció

Qui s'ha de vacunar

Persones que tinguin 59 anys o més

Persones amb factors de risc per patir malaltia crònica com: diabetis, hipertensió, obesitat mòrbida, malaltia renal, anèmia, immunosupressió, etc.

Embarassades o fa menys de 6 mesos que heu donat llum.

Conviviu amb una persona considerada de risc.

Persones institucionalitzades.

Personal sanitari, docent, forces i cossos de seguretat, bombers, serveis d'emergències...

La grip va sorgir l'anydurant els últims mesos de la primera guerra mundial. Va ser laprimera pandèmia global. Es va anomenar la grip Espanyola, perquè a Espanya no estava implicada en la primera guerra mundial i podia presentar sense censura les dades de l'epidèmia, tot i que els epidemiòlegs afirmen que no es va originar a Espanya. L'origen d'aquesta pandèmia és desconegut. Aquesta pandèmiai en els professionals. Va produir aproximadamenta Espanya i entre 40 i 50 milions de morts a la resta de països durant l'any 1918 i 1919.La grip està causada pel virus. Existeixen tres tipus de virus gripals que es troben en constant evolució:La grip evoluciona molt ràpidament, per aquest motiu, és molt difícil preveure on s'originarà la propera pandèmia, com es propagarà i quina serà la seva gravetat. Sol aparèixer amb l'arribada del fred, entre finals de desembre i principis de gener.La grip es transmet molt fàcilment d'una persona a una a altra deLes persones adultes poden transmetre la gripi durant cinc dies després d'haver-los manifestat. En els infants aquest període és de 10 dies. La via aèria és la més freqüent en la transmissió del virus. Quan una persona infectada esternuda o tus, milers de gotes que contenen centenars de virus es dispersen en l'ambient. Aquestes gotetes poden penetrar a l'organisme d'una altra persona per boca o nas i entrar en contacte amb les mucoses respiratòries.El virus pot adherir-se a la cèl·lula i una vegada adherit, penetra en el seu interior i es replicamilers de vegades. La cèl·lula atacada es debilita i mor. A continuació s'alliberen nous virus que infecten les cèl·lules veïnes . La destrucció de les cèl·lules inflama i debilita les mucoses,permetent l'entrada a l'organisme d'altres agents patògens que causen infeccionspotencialment mortals, com ara la pneumònia. La inflamació dels teixits provoca tos iesternuts i el cicle de transmissió s'inicia de nou.El període d'incubació és normalment de dos dies. La grip té un inici brusc.: febre alta (39-40º), dolor muscular, tos seca, mal de cap i de coll, malestar general, congestió nassal. En alguns casos pot provocar diarrees, nàusees i vòmits (sobretot en infants). Els símptomes, però la tos i el cansament es poden allargar fins a tres setmanes.No hi ha cap tractament per curar la grip, però es dona tractament empíric com antitèrmics(paracetamol) i analgèsics per alleugerir les molèsties com el mal de cap i la febre. Es pauta antibiòtics en aquells casos que hi hagi sobre infecció bacteriana com pot ser la pneumònia, sinusitis i otitis; la indicació dels antibiòtics sempre ha de ser per indicació del metge de capçalera.En algunes persones la grip pot arribar produir complicacions greus. L'evidència recent mostraque. Vacunar-se contra la grip és vital per reduir la transmissió de la malaltia i facilitar, alhora, la lluita contra la COVID-19.La vacuna, que s’ha d’administrar cada any perquè la seva preparació varia en funció dels virus gripals, és segura i té uns efectes adversos mínims.La millor manera de protegir-se i evitar la propagació de la grip és seguir unes bonespràctiques d'higiene i vacunar-se si es té alguna condició de risc. Són mesures que ajuden a disminuir la transmissió del virus i són les accions més efectives per protegir-se i protegir els altres.