Vaga de maquinistes a Rodalies: consulta tots els horaris i afectacions

📢#RECORDA!!



⚠️AVUI Convocatòria de Vaga a Renfe presentada pel sindicat SFF-CGT



⌚de 0.00h a 23.00h



👉🏼Serveis mínims:

✔️66% de 06.00h a 09.30h i de 17.00h a 20.30h

✔️33% la resta de jornada



Comença una nova, que afectarà tot el sistema ferroviari de Catalunya avui dilluns,. En aquestes dues jornades de màxima incidència de passatgers durant la setmana es patiran aturades a totes les línies per la vaga de maquinistes, convocada pel sindicat SFF-CGT. Elde la Generalitat ha establert aquest mateix dilluns un dispositiu de serveis mínims de Rodalies.Hi hauràdes de les dotze de la matinada fins a les onze de la nit de tots dos dies. Rodalies ha fet públic els horaris de serveis mínims en les hores puntes, les més delicades de tots dos dies.- De 6 del matí a 9.30 del matí hi haurà un 66% de servei mínim a Rodalies- De 17 de la tarda a 20.30 del vespre també hi haurà un 66% de servei mínim a Rodalies- La resta de la jornada hi haurà un 33% de servei mínim a tota la xarxa de trens