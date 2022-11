​Protesta de Càritas a Ripoll per denunciar la falta d'habitatge social i demanar més recursos públics

Un sol pis d'acollida d'emergència de Càritas

Més de 5.000 usuaris atesos a la Diòcesi de Vic

Protesta de Càritas Diocesana de Vic a Ripoll per denunciar. Sota el lema 'Diguem prou, ningú sense llar, ningú desconnectat', els participants. L'entitat vol visualitzar l'exclusió residencial que pateixen desenes de persones, no només les que viuen al carrer, sinó també les que ho fan en habitatges precaris. De fet,, membre de Càritas a Ripoll, ha explicat que en aquests moments hi ha llista d'espera per entrar a una llar d'emergència. Demanen a la Generalitat aprofitar fons europeus per crear habitatge social. "A Ripoll no hi ha habitatge social i els pisos que hi ha son molt cars". Aquesta és la frase que s'ha repetit en diferents ocasions durant l'acte de protesta.Segons dades de l'entitat, durant el 2021 en la tasca d'acompanyament i acollida van atendre un total de 915 persones, el que representa més de 380 llars. En total es van fer. Poc més de 800 usuaris van rebre aliments, roba o parament de la llar i es van donar 114 ajuts econòmics a 46 persones per necessitats bàsiques, majoritàriament en l'àmbit de la salut. En el cas concret de les situacions d'exclusió residencial, Càritas va actuarque vivien en situació d'exclusió residencial -90 persones-.L'únic pis d'acollida temporal que actualment gestionen va allotjar dues famílies monoparentals amb dos infants en el darrer any. "Tenim dues mares més amb fills en llista d'espera que també ho necessiten", explica Casilda Gómez. Remarca que no es tracta només de donar un sostre sinó que es fa un "acompanyament integral" per tal que les famílies puguin trobar feina i sortir de la pobresa en què viuen.. "La majoria de casos, encara que els puguin pagar, quan s'acaba el contracte la immobiliària no els el renova", lamenta Gómez. Per això, una de les tasques que fan és també ensenyar-los a "millorar la convivència" amb els veïns de l'escala i les relacions amb propietaris i immobiliàries per tal que se sentin més acceptades i adaptades.A Ripoll hi haque gestiona l'Ajuntament. Des de Càritas creuen que, més que reclamar més suports locals i al Consorci de Benestar Social del Ripollès, en realitat el que cal és exigir a la Generalitat una voluntat real per resoldre el problema. Gómez demana que el Govern aprofiti els fons europeus per construir més habitatge social. Només així, diu, es podrien resoldre i atendre amb urgència totes les necessitats actuals.Entre les persones que malviuen en habitatges hi ha la Badia, una veïna de Ripoll. Explica que voldria fer un canvi, però que no hi ha oferta. Remarca que coneix famílies amb mainada que poden pagar un lloguer, però que tampoc troben habitatge. En alguns casos extrems, l'única solució implica ocupar habitatges buits. "Serveis socials sempre diu que no hi ha pisos", afirma.Aquesta diòcesi aplega diferents comarques -Ripollès, Osona, Bages, Anoia i Moianès-. Aquest divendres han volgut posar el focus en aquesta greu problemàtica en el marc de la campanya que Càritas ha posat en marxa en l'àmbit estatal.Durant el 2021,. D'aquests, un 45% vivien en precarietat residencial. La seva responsable,, detalla que no només son casos de sensellarisme, que viuen al carrer, sinó que també h, que estan en un habitatge ocupat o en situació de relloguer. "Hi ha molts infants que viuen en aquestes condicions", denuncia.El programa d'accés a l'habitatge d'aquesta entitat també compta amb una bossa amb 15 pisos d'acollida temporal, 17 pisos de masoveria urbana i una dotzena de voluntaris. En total van atendre 85 persones.