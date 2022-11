​Ripoll enceta un cicle d'activitats sobre els instruments i músiques de la Portalada

Presentació del cicle Foto: Ajuntament de Ripoll

Des de d'aquest divendrestindrà lloc un cicle d'activitats relacionades amb els instruments i les músiques de la Portalada, en un retorn a la vila del que han estat les activitats realitzades durant el projecte europeu "Despertant instruments adormits", que ha promocionat la candidatura UNESCO de la Portalada.L's'inaugurarà l'exposició Despertant instruments adormits. Músiques al voltant de la Portalada de Ripoll, al Museu Etnogràfic. Hi seran presents els instruments de la portalada, així com els manuscrits facsímils de la Bíblia del Monestir de Sant Pere de Rodes, l'obsequi que el bisbe i abat Oliba oferí ara fa mil anys durant la consagració de l'església d'aquest magnífic monestir, que encara es dreça al Cap de Creus. Hi col·labora l'Ajuntament del Port de la Selva amb el préstec dels facsímils i dels plafons d'una exposició que s'ha pogut visitar aquest estiu al municipi. La mostra es podrà veure fins al 8 de gener.Antoni Madueño impartirà una conferència titulada "Instruments musicals i geometries sagrades a la Portalada de Ripoll" amb motiu de la Setmana de la Ciència 2022. Abordarà les relacions entre el sagrat, la geometria i l'art durant l'Edat Mitjana, i la seva manifestació en les obres ripolleses. La geometria i les matemàtiques constitueixen l'estructura que dona forma a la bellesa des de l'antiga Grècia. La Portalada de Ripoll i els seus instruments manifesten les proporcions sagrades i són l'argument per a desgranar la història dels primers segles del monestir, i d'aquells que com Gerbert d'Aurillac cercaren al seu scriptorium el saber antic arribat en forma de manuscrits.i la soprano japonesarepetiran el concert que van estrenar a la Universitat de Santiago de Compostela el mes de maig de 2022, amb motiu del simpòsium internacional al voltant dels instruments del Pórtico de la Gloria de la seva Catedral. Allà s'hi van reunir els més destacats especialistes mundials en música medieval, i la Portalada de Ripoll hi va ser també present a través d'aquest concert i d'una conferència.i del seu llibre més emblemàtic, el Codex Calixtinus. A finals del segle XII un monjo ripollès va viatjar a Galícia per copiar aquest llibre, de què ens dona fe una carta adreçada al seu abat. La missiva i el còdex manuscrit es conserven actualment a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, i gràcies a ells avui sabem que el Còdex Calixtinus és només una còpia de l'original, avui dia perdut, i que la còpia ripollesa és tant o més antiga que el còdex que es conserva a Santiago. Amb el títol Travessant el mar damunt d'una carena: des de Ripoll a Santiago de Compostela, farem un recorregut per les músiques de l'Scriptorium de Ripoll en diàleg amb les de la Catedral de Santiago i les polifonies del Calixtinus, amb una recreació del viatge del monjo Arnau de Mont, del monestir de Ripoll.