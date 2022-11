Sant Joan de les Abadesses puja al Bicibús

El passat dimecres, es va posar en marxa el Bicibús a Sant Joan les Abadesses. Es va fer amb dos recorreguts diferents que han sortit des dels barris de, amb diverses parades per incorporar infants pel camí. De moment, el Bicibús sortirà cada dimecres lectiu del curs i compta amb, a més de les persones acompanyants que guien el conjunt. Això ja ha permèsL'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, amb la col·laboració de l'Associació Leader Ripollès, l'Associació Canvis en Cadena i la comunitat educativa de l'Institut Escola Mestre Andreu, ha promogut la implantació d'aquest model de mobilitat sostenible a la vila santjoanina. L'associació que ha dinamitzat el Bicibús a la vila és. Aquesta iniciativa, originària de la comarca d'Osona, ha implantat desenes de bicibusos a diverses poblacions de Catalunya i la tendència segueix en creixement. Per a garantir la seguretat i el correcte funcionament del Bicibús, durant les setmanes prèvies. Per altra banda, tot l'escamot ciclista vesteix armilles d'alta visibilitat per garantir un desplaçament segur.Per tal de conèixer els horaris i les línies o apuntar un infant al Bicibús de Sant Joan podeu donar-vos a app.bicibus.cat , afegir els infants i entrar al grup de comunicació dels usuaris i usuàries de la línia. També podeu consultar les estadístiques com ara la de la mobilitat reemplaçada.. La proposta va ser ben acollida per infants i pares i cada divendres connecten els diferents barris de Ripoll amb l'escola Joan Maragall. L'acció de promoció i difusió del Bicibús s'emmarca en el projecte Energia, Forest i Canvi Climàtic (ENFOCC) de l'Associació Leader Ripollès Ges BISAURA. És un projecte de cooperació que té com a finalitat fer arribar a les entitats locals, als diferents sectors econòmics i a la població en general la idea que una nova cultura energètica i forestal és possible, a fi de generar un impacte important als nostres territoris rurals.