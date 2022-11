​Càritas Ripoll surt al carrer per reclamar més habitatge social

per Redacció, Ripoll, Catalunya |

Càritas Ripoll ha decidit sortir al carrer. L'entitat social ha vist la necessitat de fer-se veure per reclamar més habitatge social i ajudes al sector. Per això, ha prevista la plaça de Sant Eudald de Ripoll.L'acte començarà ai constarà d'una acció i la lectura d'un manifest. A més de Càritas, també hi haurà altres entitats i associacions que s'adhereixen a la causa. L'objectiu és reclamarL'acció de Càritas Ripoll s'emmarca en elque se celebrarà el pròxim 25 de novembre i també dins la campanya "Ningú sense llar" de la mateixa entitat.