Brugera dedica una plaça a Marina Vilalta

per Redacció, Ribes de Freser, Catalunya |

Marina Vilaltaés la pastora més gran de Catalunya i en qüestió de mesos se li ha reconegut aquesta distinció des de les més altes esferes de la Generalitat fins al seu petit poble de Bruguera. El passat cap de setmana, la vila de Ribes de Freser va dedicar una plaça a la pastora ripollesa.La plaça de Bruguera ja porta per nomdes del passat dissabte. Es tracta d'un homenatge més a una de les persones més icòniques del municipi i la comarca. A l'acte d'inauguració de la plaça hi van assistir veïns del poble i representants polítics d'arreu. També es va comptar amb l'actuació del grup Randellaires.La inauguració de la plaça Marian Vilalta. El passat juliol, la Generalitat va entregar la Creu de Sant Jordi a la veïna de Ribes de Freser . La Generalitat va decidir entregar el guardó en reconeixement de la seva "trajectòria vital, vinculada des del primer moment a la ramaderia, un ofici imprescindible que és patrimoni de la nostra cultura i història". També ho ha fet per "la seva devoció pel camp, el treball amb el bestiar i el manteniment de les tradicions orals de la comarca del Ripollès".