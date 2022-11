​Ripoll utilitzarà el WhatsApp per comunicar-se amb els veïns

Com donar-se d'alta?

La regidora M. Dolros Vilalta explicant el nou servei de l'Ajuntament Foto: Ajuntament de Ripoll

Des de l'Ajuntament de Ripoll es posa en marxa una nova eina de comunicació amb els ciutadans. Un servei totalment gratuït anomenat "", perquè el consistori es pugui comunicar amb la població mitjançant el servei de missatgeria instantània WhatsApp.Es tracta d', a través del qual s'envien missatges curts i enllaços amb informació sobre l'actualitat de la vila, incidències, agenda d'activitats o serveis municipals.Per activar el servei cal afegir als contactes del telèfon mòbil el númeroamb el nom de "Ripoll Informa". Després, s'ha d'enviar un WhatsApp al número amb la paraula "alta", nom i cognoms i el DNI. Automàticament, es produirà l'alta al servei i en les properes hores o dies ja es començaran a rebre els missatges. Cada contacte que es dona d'alta s'afegeix a una llista de difusió a través de la qual es van enviant els missatges. La privacitat de tothom està garantida, ja que els números quedaran ocults i ningú més els podrà veure. Des del Ripoll Informa només s'enviaran missatges, fotos o enllaços,Les dades personals facilitades a l'Ajuntament no s'utilitzaran per a cap altra gestió ni es facilitaran a cap organisme extern, només serviran per crear un registre d'aquest servei d'informació. Des del serveicada dia, entre les 9 h del matí i les 21 h del vespre, excepte quan hi hagi alguna situació d'urgència o especial interès.Per donar-se de baixa del servei, només cal enviar un correu electrònic a comunicacio@ajripoll.cat amb el text "baixa ripoll informa", a més del nom, cognom i DNI. A partir del moment de la baixa no rebran més informació per aquest canal. Als tres Punts Òmnia de la vila, qui ho necessiti pot demanar assessorament o ajuda per tal de donar-se d'alta o de baixa del servei.